Andrea Surbone e il concetto di Filoponìa in un itinerario pensante in Basilicata

Sarò sincera, non sono esperta di politica economica ma da quando una collega mi ha parlato di Andrea Surbone e del suo concetto di Filoponìa ho fatto alcune ricerche, spinta dalla curiosità.

Andrea Surbone è un saggista, coautore del libro, Il lavoro e il valore al tempo dei robot – Intelligenza artificiale e non-occupazione Dunia Astrologo, Andrea Surbone, Pietro Terna, – con prefazione di Adam Smith – Meltemi, Milano 2019.

Gli autori partono da una domanda fondamentale. Che effetto avrà l’intelligenza artificiale sull’occupazione? Lo raccontano, pagina dopo pagina, in un vortice di considerazioni, confutazioni, concertazioni per indagare a fondo il problema, alla ricerca di una sintesi, di una traccia comune che apporti una riflessione condivisa al dibattito sul mondo a venire.

Un tema di grande attualità sia nella misura del valore che oggi si da al lavoro e sia per questa grande innovazione chiamata intelligenza artificiale che divide in due l’opinione pubblica. L’intelligenza artificiale riuscirà a sostituirsi in tutto e per tutto all’intelligenza umana con il suo bagaglio di ragione ma anche sentimenti? E dal punto di vista lavorativo l’arrivo delle intelligenze artificiali sono da temere o da accogliere?

Abbiamo rivolto qualche domanda ad Andrea Surbone che si appresta a fare una serie di incontri in Basilicata. Potenza, Accettura, Matera, Policoro, Rionero in Vulture, le tappe in cui sarà presentato il libro, o meglio come lo definisce lui, le tappe di un itinerario pensante che si svolgerà dal 1 al 6 luglio 2023. Per approfondire un po’ l’argomento abbiamo rivolto all’autore qualche domanda.

Cosa l’ ha spinto a scrivere questo libro?

L’osservazione di questa società e di come abbia distorto l’essere umano e distrutto la Natura

Qual è il suo contributo al volume?

Il mio contributo al volume è Filoponìa – senza debito: uguaglianza e libertà, un nuovo modello economico e sociale che non è fondato sul capitale da accumulazione bensì su un capitale diffuso, da cui deriva l’abolizione del debito necessaria per raggiungere finalmente uguaglianza e libertà; un tema che potrebbe divenire urgente.

3. Ci spieghi meglio il concetto di Filoponìa?

Se il capitalismo nega l’uguaglianza e il socialismo limita la libertà, la finanziarizzazione nega l’uguaglianza e limita la libertà in un sol colpo; per contro, Filoponìa coniuga uguaglianza e libertà

4. L’intelligenza artificiale è il prezzo da pagare per il progresso o si può fermare, in qualche modo, senza arrestare il progresso?

Mai arrestare il progresso scientifico! Nondimeno, ciò che dobbiamo fare, e che Filoponìa indica, è governare gli indirizzi del progresso: verso il rispetto di umanità e Natura e non più verso il guadagno

5. E’ applicabile il concetto di Filoponìa in un contesto bellico quale quello tra la Russia e l’Ucraina che stiamo vivendo e che sta condizionando molte scelte europee?

Se la domanda è economica, la risposta è sì; credo, però, che Filoponìa contrasti intrinsecamente il concetto di guerra; così come, basandosi sulla democrazia partecipativa, mal si adatti a regimi autoritari o dittatoriali

6. Nella politica di un Paese qual è il modello, a suo avviso, più difficile da modificare. Quello economico o quello sociale?

Quello antropologico; cito: Nella piena coscienza che sia più impegnativo e doloroso riconvertire il proprio comportamento (dai giovanissimi bulli agli adulti di potere, soffermandosi, in questo caso, solo sugli abusi in suo nome) che una mansione o un intero comparto produttivo. Tuttavia, la risposta è insita nella domanda: Filoponìa è un modello e cito nuovamente una caratteristica dei modelli è quella d’instaurarsi talvolta anche nel silenzio, senza che vi sia stato un dibattito; e l’umanità vi si adegua, semplicemente conformandovisi (per esempio, così è avvenuto con il tracimare dal capitalismo alla finanziarizzazione)

7. C’è un Paese, oggi, che potrebbe essere pronto a sperimentare Filoponìa?

Qualunque Paese può essere quello pronto; ciononostante, alcune caratteristiche potrebbero creare un contesto più favorevole; ed è ciò a cui sto lavorando. Scrissi, per esempio, a Sassoli: la Comunità Europea è una istituzione che potrebbe accollarsi una sperimentazione filoponica.

Le tappe in Basilicata

sabato 1 luglio – Potenza, nella mattina chiacchierata con gli allievi di Antonio Califano – in attesa di conferma

domenica 2 luglio – Accettura, passeggiata filosofica nel bosco – in attesa di conferma

domenica 2 luglio – Brienza , Museo MuLabo

, Museo MuLabo lunedì 3 luglio – Rionero , organizzata dalla rivista Valori

, organizzata dalla rivista Valori martedì 4 luglio – Potenza , alle Officine Macondo

, alle Officine Macondo giovedì 6 luglio – Matera , alla Biblioteca Stigliani

, alla Biblioteca Stigliani Tricarico – in attesa di conferma, organizzata dal Comune e dalla Pro loco

Policoro – in attesa dei dettagli, organizzata dal Comune e dalla biblioteca