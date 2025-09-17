Ancora due date per prenotarsi(gratis) al concerto del Deejay Time a Matera

Pronti? Oggi 17 settembre alle 10.00 e venerdì 19 settembre, alla stessa ora, i fans di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso potranno prenotarsi per i posti ancora disponili al concerto gratuito che si terrà il 26 settembre alla Cava del Sole. Questo l’indirizzo web per prenotarsi https://www.eventbrite.com/e/biglietti-deejay-time-again-1688140075409 , dopo le prime date dei giorni scorsi dovremmo. Pazienza e un pizzico di fortuna per esserci a un evento, organizzato dall’Amministrazione comunale https://giornalemio.it/eventi/deejay-time-a-matera-da-tutto-esaurito-ancora-tre-date-per-prenotare/ che segna la riapertura della Cava del Sole. Ricordiamo, come riportato di seguito dal sito di radio dee jay , che sarà aperta anche una lista di attesa per quanti non sono riusciti a prenotarsi. Una speranza per assistere al concerto…



Music • DJ/Dance

DEEJAY TIME AGAIN

Apertura dei cancelli h 18:00

ADATTO A TUTTI

DEEJAY TIME è uno show unico, che trasporterà il pubblico in quei mitici anni ’90 che hanno visto esplodere il fenomeno della musica elettronica, in un viaggio nel tempo ma che è anche proiettato al futuro, con le più grandi hit da dancefloor italiane e internazionali. I protagonisti del Deejay Time – Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso – sono stati dei veri e propri pionieri che hanno saputo scrivere una pagina indelebile della storia della musica dance e dal notevole impatto nella cultura pop italiana che ancora oggi attrae tre generazioni.Il Deejay Time, lo show di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, prodotto da Vivo Concerti e Friends & Partners, dopo due sold-out consecutivi al Forum di Milano a febbraio 2024 e a febbraio 2025, ha fatto già tappa questa estate in 5 città italiane e in una città europea: San Damiano D’Asti (venerdì 13 giugno 2025 al Collisioni Barbera Incontra), Tirana in Albania (sabato 14 giugno 2025 al Eagle festival), Legnano (MI) (venerdì 11 luglio 2025 al Rugby Sound festival), Follonica (GR) (lunedì 11 agosto 2025 al Follonica Summer Nights), Majano (UD) (giovedì 14 agosto 2025 al Festival di Majano) e 31 agosto (a Pescara, festival Dannunziano).Il 26 settembre 2025 lo show dopo il grande successo delle date precedenti, arriva quindi anche a Matera con la tappa “Deejay Time Again” in Cava del Sole.



INFO EVENTO

Evento all’aperto, fruizione in piedi.

INFO MOBILITA’

Tutte le informazioni utili per raggiungere il luogo dell’evento verranno comunicate prossimamente via email, utilizzando l’indirizzo indicato in fase di prenotazione.

LISTA D’ATTESA

Nel caso di sold-out dell’evento, verrà aperta una lista d’attesa a partire dalle ore 20:00 direttamente presso Cava del Sole. L’iscrizione alla lista non garantisce l’accesso all’evento: si accederà solo se ci saranno posti disponibili, fino al raggiungimento della capienza massima.

ACCESSIBILITA’

Per i disabili che avranno effettuato la prenotazione è previsto un parcheggio dedicato (massimo 5 posti), a cui potranno accedere solo i mezzi in possesso di regolare contrassegno, previo invio di una mail all’indirizzo eventi.comunedimatera@gmail.com indicante la targa del veicolo da autorizzare, nome e cognome del conducente e del passeggero disabile. Gli eventuali altri veicoli che trasportano disabili potranno arrivare fino alla Cava del Sole e lasciare il passeggero, sempre mostrando regolare contrassegno, ma dovranno poi parcheggiare il veicolo nei pressi del Cimitero. A supporto degli accompagnatori dei disabili sarà disponibile un presidio dedicato.