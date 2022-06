Anche una ”Parabola” per entrare nel Paradiso dell’Onyx

Avevano chiesto di accordare gli strumenti sulla nota lunga del SOL…0 pentole, piatte, marmitte, mestoli per la festa della Musica organizzata dall’Onyx jazz club di Matera e così è stato. Con gli strumentisti convenuti al borgo Venusio per provare accordi sul pentagramma dello ”schiamazzo” e i maestri concertatori ” I Locantore”, a proprio agio nel suonare con gli strumenti più impensabili. Un’orchestra di diavoli, che ha accolto anche un angelo con la Parabola discendente dal cielo in terra. Anzi per le strade dell’Europa tra via Olanda, Belgio, Lussemburgo, Polonia e via Santeramo…Tanta voglia di divertirsi e con il presidente Luigi Esposito pronto a esibire il piattino per finanziare il prossimo cd dal titolo scontato ” Parabola Discendente”’. Nicola Palermo ha suggerito un percorso contemplativo lungo il ”Cammini” della Bassa Musica per un gemellaggio con grancasse, piatti, tromboni, trombette e fisarmonica e cucù, naturalmente. Alla ricerca degli ”Otto e Barnelli” del 2022…