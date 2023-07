Anche Roberto Ottaviano nell’estate Jazz di Ginosa e Ginosa Marina

Jazzfest nel solco delle novità con tanti giovani musicisti e con i nomi della tradizione, per gli appassionati che questa estate vivranno l’estate tra il mare di Ginosa e la gravina della cittadina a pochi chilometri da Matera. Si comincia il 15 luglio e a seguire, come riporta il comunicato, per passare al concerto di Roberto Ottaviano in programma il 28 luglio, fino all’evento del 16 di agosto. Per la quinta e ultima serata a Marina di Ginosa si esibirà Michele Sannelli con i suoi Gonghers. Passate parola



“VertiGinosaeMarina’’, UN’ESTATE A RITMO DI JAZZ A GINOSA E MARINA CON LA RASSEGNA “JazzFest’’

Sarà un’estate a ritmo di jazz a Ginosa e Marina di Ginosa con la rassegna musicale “JazzFest’’, rientrante nel cartellone degli eventi estivi del Comune di Ginosa “VertiGinosaeMarina’’.

Dopo il successo dello scorso anno, in collaborazione con l’associazione locale “Amici della Musica’’, tornano gli appuntamenti con la grande musica jazz in location d’eccezione: sagrato della Chiesa Madre, anfiteatro del Rione Casale, nel cuore della gravina, e lungomare.

Filo conduttore degli appuntamenti della rassegna, sarà la presenza di giovani musicisti che stanno portando la loro musica in tutta Italia e all’estero.

Sabato 15 luglio 2023, ore 21,30, primo appuntamento presso il sagrato della Chiesa Madre di Ginosa con Simone Locarni, pianista piemontese classe ’99, ma già attivo da diverso tempo sulla scena jazz italiana con collaborazioni di altissimo livello, e Michele Sannelli, vibrafonista ginosino, reduce da una serie di prestigiosi riconoscimenti con il suo quintetto.

I due giovani musicisti proporranno un concerto dalle atmosfere ora intime e raffinate, ora più fresche e divertenti, eseguendo brani originali composti da loro, brani di John Taylor, Kenny Wheeler, Chick Corea e Ralph Towner.



Per la seconda (19 luglio, lungomare di Marina di Ginosa) e terza serata (20 luglio, anfiteatro Rione Casale, gravina di Ginosa) ci sarà il ritorno dei milanesi Mauro Porro al piano e Lorenzo Baldasso al clarinetto, massimi esponenti dell’hot jazz e dello swing in Italia, accompagnati da una ritmica tutta made in Sud. Giovani musicisti, ma che suonano regolarmente nei principali festival e venues di jazz tradizionale in Italia e all’estero già di diversi anni.



La quarta serata (28 luglio, anfiteatro Rione Casale) vedrà un grande e graditissimo ritorno: il sassofonista Roberto Ottaviano, vincitore del referendum Top jazz 2022 della rivista Musica Jazz come “musicista dell’anno”. Grazie ad una collaborazione nata nell’ultimo anno, Sannelli ha voluto fortemente il ritorno di Ottaviano a Ginosa. Questa volta, a completare la band ci saranno tre dei musicisti del quintetto Eternal Love del sassofonista barese, nonchè nomi di spicco del jazz italiano: Marco Colonna al clarinetto basso, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

La quinta ed ultima serata (16 agosto) vedrà protagonisti a Marina di Ginosa Michele Sannelli con i suoi Gonghers: giovane quintetto jazz rock nato qualche anno fa tra le aule del Conservatorio di Milano, ma che nell’ultimo anno e mezzo ha ottenuto una serie di successi e riconoscimenti ma che nell’ultimo anno e mezzo ha ottenuto una serie di successi e riconoscimenti, tra i quali: Primo Premio al Concorso Nazionale per i Nuovi Talenti del jazz italiano “Chicco Bettinardi” 2022 del Piacenza Jazz, Secondo Premio al 13° Contest Europeo 2023 di Burghausen in Baviera, menzionati tra le formazioni dell’anno nel Top Jazz di Musica Jazz 2022 e ospiti del programma Piazza Verdi di RaiRadio3, dove hanno presentato l’album di debutto lnner Tales. Dopo aver suonato al Bergamo jazz, Piacenza Jazz e Gezziamoci, presenteranno la loro musica anche a Ginosa.