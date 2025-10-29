Anche Matera tra i percorsi proposti dalla App AllTrails per l’Urban Trekking Day del 31 ottobre

Camminare lentamente, con lo sguardo attento e curioso, per riscoprire la bellezza dei luoghi in cui viviamo ogni giorno: è questo lo spirito dell’Urban Trekking Day, che si celebra il 31 ottobre in decine di città italiane. “Un’occasione per vivere l’autunno a passo lento, -si legge in una nota- tra scorci nascosti, percorsi insoliti e un nuovo modo di fare turismo sostenibile. In occasione dell’Urban Trekking Day, la community di AllTrails – la piattaforma di riferimento per il trekking outdoor e urbano, scelta da milioni di appassionati in tutto il mondo – propone migliaia di itinerari cittadini in tutta Italia. Tra le città più suggestive, Matera si distingue per un percorso tra i vicoli senza tempo, fino ai quartieri rupestri di Barisano e Caveoso, alla scoperta di chiese affrescate, case-grotta e scorci panoramici indimenticabili. Le altre città consigliate dalla community sono: Venezia: Venezia Santa Lucia – Palazzo Ducale – Punta della Dogana: passeggiata dalla stazione di Santa Lucia, attraverso i luoghi simbolici della città, per arrivare a Punta della Dogana e alla sua suggestiva vista sulla laguna. Bergamo:Madonna del Bosco – San Sebastiano – San Vigilio : itinerario urbano che conduce attraverso le storiche mura di Bergamo Alta, fino all’affascinante belvedere di San Vigilio, che offre scorci panoramici e un’atmosfera tipica lombarda. Torino: Centro Città: itinerario nel cuore della città che attraversa le piazze, gli eleganti palazzi storici e i portici monumentali, alla ricerca di scorci nascosti e angoli vibranti di vita cittadina. Bologna:Portico di San Luca: passeggiata che collega il centro storico al Santuario della Madonna di San Luca, attraversando il portico più lungo del mondo: 5,3 km di arcate rosate che offrono una vista panoramica sulla città e sulle colline circostanti. Firenze: Pian dei Giullari – Villa Corbinelli: suggestivo itinerario che parte dal centro storico e attraversa uliveti e ville storiche del Pian dei Giullari, offrendo viste panoramiche sulla città e sulla campagna circostante. Roma: Le Fontane di Roma: itinerario urbano dalla maestosa Fontana di Trevi alla Fontana delle Tartarughe, che permette di scoprire la bellezza e la storia nascosta della Capitale. Napoli: Centro Storico: percorso che attraversa il cuore della città, tra vicoli affollati, chiese barocche, piazze animate e scorci sul Golfo. Un’immersione autentica nella storia, nel folklore e nel calore partenopeo. Palermo: Albergheria – La Cala: Un tour ricco di contrasti che attraversa i quartieri storici della città, offrendo un’esperienza autentica dove architettura e cultura popolare si intrecciano, rivelando tutta la bellezza della vita quotidiana palermitana. “

