L’Associazione Nazionale Città dell’Olio organizza, dal 30 aprile al 10 Giugno 2022, la seconda edizione de la “Merenda nell’Oliveta” ed ha richiesto all’Amministrazione cittadina di aderire, atteso che il Comune di Matera già è socio di tale associazione. Adesione che è avvenuta con una delibera di giunta firmata oggi.

“L’obiettivo – commenta il Sindaco Bennardi – è quello di ampliare l’offerta delle iniziative collegate al tema del turismo dell’olio e della degustazione dell’olio extra vergine di oliva e dei prodotti tipici, della cultura e della tradizione legate al territorio. Non solo, “Merenda nell’Oliveta” consente di far vivere ai partecipanti, compresi naturalmente anche i residenti, un’esperienza del paesaggio olivicolo e dell’ambiente in maniera “stanziale”, da soli o in compagnia, trascorrendo una giornata all’aria aperta immersi nel paesaggio olivicolo per far riscoprire il valore della convivialità e dello stare insieme alla scoperta di luoghi suggestivi e meno conosciuti. L’impegno di questa amministrazione è puntare sulle nostre eccellenze agroalimentari, la triade più volte citata di olio, vino e pane, anche attraverso questi circuiti e reti nazionali in cui Matera deve inserirsi sempre di più. Siamo convinti che il turismo enogastronomico contribuisca e non poco alla destagionalizzazione dei flussi turistici in città. Un ringraziamento all’associazione Slow Food di Matera partner del progetto.”

“Matera ha un proprio oliveto comunale – ricorda l’assessore all’ambiente Digilio – che intendiamo valorizzare anche attraverso la sinergia con il privato, come l’associazione Slow Food di Matera a cui abbiamo chiesto una collaborazione e un coinvolgimento volontario. L’olio rappresenta una dei nostri prodotti di punta, anche della provincia, una nicchia di appassionati in numero crescente che possono generare coinvolgimento, socialità, e attrattiva a favore delle politiche dell’agroalimentare di cui ho delega.”

L’Associazione Nazionale Città dell’Olio, in quanto ente capofila oltre che segreteria organizzativa del progetto, fornirà alle città aderenti il format grafico dell’evento, l’assistenza per la redazione del programma locale, un ufficio stampa nazionale, un sito internet dedicato www.cittadellolio.it e www.merendanelloliveta.it dell’Associazione, profili social dedicati, mentre, resta a carico di ogni Amministrazione comunale coinvolta l’organizzazione dell’iniziativa nella propria città attraverso le azioni ritenute più opportune individuando una o più date nell’arco temporale dal 30 aprile al 10 giugno 2022.

La realizzazione della manifestazione avrà luogo per il tramite del Coordinatore delle Città dell’Olio Regionale della Basilicata.

Nelle prossime giornate saranno definiti meglio date e orari per la merenda dell’oliveta anche a Matera.