Anche a Matera la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo – F@mu

Domenica 8 ottobre anche il Museo nazionale di Matera aderisce alla Giornata nazionale delle Famiglie al Museo – F@mu, uno degli eventi culturali, dedicato a bambine e bambini, più importante in Italia che promuove e facilita l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi del nostro Paese. Il tema di questa decima edizione è “Apriti museo!”, per raccontare la storia di un museo aperto a tutti, non solo ai bambini, ma anche alle persone straniere, agli anziani e alle persone (adulti, ragazzi o bambini) con disabilità. In una nota si specifica che “Per l’occasione, saranno organizzate due attività per i più piccoli. A Palazzo Lanfranchi, dalle 10:00- 12:00 ci sarà il laboratorio ludico “Escape Guerricchio”, organizzato in collaborazione con il Centro di educazione ambientale di Matera e dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni. Attraverso una serie di giochi a tappe i partecipanti, scoprendo la storia del pittore materano Luigi Guerricchio e le sue opere, dovranno risolvere enigmi, codici, indovinelli e raccogliere indizi per trovare la via d’uscita dalla sala a lui dedicata. Per partecipare al laboratorio è necessaria la prenotazione al numero 388 89 25 456. Nel nuovo punto didattico dell’Ex Ospedale di San Rocco ci saranno invece attività di lettura con le volontarie “Nati per leggere” Basilicata dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie. I turni di lettura disponibili sono dalle 10:00 alle 11.00 e dalle 11:00 alle 12:00. La prenotazione potrà essere inviata all’indirizzo mail natiperleggerematera@gmail.com.

