Anche a Matera, indossa qualcosa di rosso ed unisciti alla camminata nazionale “Amore senza lividi”

La violenza di genere è uno dei punti di caduta più basso di questa nostra società costretta a registrare quotidianamente il consumarsi di episodi violenze fisiche e verbali da parte di partner a danno di donne e che spesso sfociano, purtroppo, in femminicidio. E’ prima di tutto una questione culturale, lo si ripete spesso ed è così. Perchè, purtroppo nessuna norma e/o restrizione -come la cronaca ci consegna- riesce a fermare la furia di chi non ha acquisito il valore di fondo del rispetto per chi spesso gli è stato vicino per un lungo periodo della vita. Del rispetto per le sue scelte, le sue decisioni che, per quanto possano essere sgradite e dolorose, non possono all’improvviso trasformare quella persona in un nemico da abbattere con una furia cieca. Ma è quanto accade ancora e troppo spesso. Ed è per modificare l’humus in cui si alimenta questo sentire che sembra così difficile da sradicare che si moltiplicano iniziative e occasioni per riflettere e manifestare. Come quella di “Amore senza lividi” che alla sua 7^ edizione si svolgerà anche nella Città dei Sassi. “In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, –si annuncia, infatti, in una nota– domenica 16 novembre 2025 alle ore 10:00, con partenza in Piazza Vittorio Veneto, a Matera, l’Associazione Voci Di Speranza, organizza la “Camminata Nazionale per le DONNE”.

Giunta alla 7ªedizione nazionale la camminata coinvolge tante città in un evento solidale per unire i cittadini in un percorso di pace, amore e non violenza.

Quest’anno anche Matera si unisce all’iniziativa con la 1ªedizione locale di #AmoreSenzaLividi. Un passo alla volta, per dire NO alla violenza e SÌ al rispetto, alla libertà e alla vita. Cammina insieme a noi! Il colore rosso sarà il simbolo di questa giornata:

passione per la vita, voce delle donne, segno di solidarietà. Indossa qualcosa di rosso e unisci i tuoi passi ai nostri per dire NO alla violenza sulle donne. Ogni passo conta. Ogni voce vale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.