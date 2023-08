Anche a Corleto la Pfm sulla “Carrozza di Hans”…con il sogno di ”Pecore elettriche”

Due brani musicali agli antipodi forse, per il mezzo secolo o quasi che li separa, ma per i fans della Premiata Forneria Marconi, la ”PFM” simbolo del progressive e di altre sperimentazioni, tirate fuori dal funambolico Franz Di Cioccio,insieme a Franco Mussidda che salutò il gruppo nel 2015, è ”Festa” per citare un’ altra carica di adrenalina senza tempo. E quanti hanno potuto raggiungere a ferragosto Corleto Perticara ( Potenza) sono tornati a casa, a notte fonda soddisfatti, come Michele Finamore – un abituè dei concerti della musica che conta, che ha significato e spessore- sempre pronto a macinare chilometri per non perdere il concerto da ”non perdere” . E da un po’ di anni lo fa in compagnia del figlio Enzo, musicista, e cultore del vasto repertorio italiano e straniero (naturalmente) che dagli anni Sessanta è giunto fino a noi. Parliamo di gruppi e cantautori, che hanno imbracciato la chitarra, si sono messi al piano, alla batteria e da una parola, una suggestione, una storia d’amore, una delusione, un evento di cronaca hanno buttato giù, arrangiato, e composto canzoni che vantano mille e passa tentativi di imitazioni o scopiazzate. Come accade oggi con i cantanti ”fatti in laboratorio” che partecipano a questa o quella trasmissione tv, legata al carrozzone discografico. E su questo il passato della Pfm, dei Nomadi, del Banco del Mutuo soccorso, dei Nomadi o dei New Trolls è inimitabile. Te ne accorgi dall’incipit della note di una canzone…che Michele ed Enzo sanno riconoscere subito e cantare a memoria.



A Corleto è stata la stessa cosa con la Pfm, che ha aperto la serata con il brano tratto da ” Ho sognato Pecore elettriche” ( https://www.youtube.com/watch?v=uDJmfgQIs9g ) tratto dall’ultimo lavoro del 2021. Poi le attese e l’imbarazzo della scelta sui brani in scaletta. e con Franz Di Cioccio, che salta, canta e suona la batteria senza posa. Tanto da far volare e roteare le bacchette a mezz’aria . E i ricordi sempre attuali vanno a Mondi paralleli,Umani alieni,Il respiro del tempo,Transumanza jam, Harlequin, La carrozza di Hans, Ciber Alpha, Celebration e a quella salutare pioggia liberatoria di sensazioni che è ” Impressioni di settembre”. E, naturalmente, un omaggio a Fabrizio ” Faber ” De Andrè ci sta eccome…



Inevitabile il bis per i tanti ”ragazzi” della Basilicata come Michele ed Enzo, padre e figlio, epoche diverse e taglio di capelli agli antipodi… Ci sta, ma in comune, come chi scrive,con tanta passione per gli interpreti e i protagonisti della musica che ha da dire qualcosa a tutte le generazioni. E la presenza di un gruppo di ragazzi napoletani, giunti a Corleto Perticara, con un bel po’ di chilometri fatti e da fare la dicono tutta sulla ”longevità” della Pfm. La Premiata forneria Marconi ha un intenso calendario di concerti in Italia e all’estero. Come fanno? Si ricaricano con serenità ascoltando le reminiscenze musicali del sogno delle Pecore Elettriche e viaggiano in carrozza. Quella di Hans, naturalmente…Li aspettiamo dalle nostre parti nei prossimi mesi. Fans pronti a partire, come Michele ed Enzo e tanti altri.