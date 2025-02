Amore per la musica per San Valentino al ”Petruzzelli” con il maestro Perrone

Due cuori, un’orchestra e una bacchetta ”innamorata” per il concerto di San Valentino al teatro Petruzzelli di Bari, per una serata che ha esaltato il pentagramma dei sentimenti con un repertorio davvero intenso, con brani di Antonín Dvořák, Pyotr Il’ič Čajkovskij, Sergej Prokof’ev e un’opera in prima esecuzione assoluta: Cinesuite, un trittico sinfonico del compositore barese Nicola Scardicchio, già allievo prediletto del grande Nino Rota. Merito dal maestro Vincenzo Perrone che ha portato valore aggiunto a una serata destinata ad alimentare sogni, sentimenti per l’amore e per il bello, come è la musica. Pubblico che, naturalmente, attende il bis…Sarà per l’8 marzo? Chissà



San Valentino al Teatro Petruzzelli: una serata indimenticabile di musica e emozioni

Bari, 14 febbraio 2025 – In occasione di San Valentino, il Teatro Petruzzelli di Bari ha offerto al pubblico una serata speciale, inserita nel programma di concerti per la famiglia promosso dalla sua Fondazione. L’Orchestra del Teatro, sotto la raffinata direzione del Maestro Vincenzo Perrone, ha regalato un’esperienza musicale che ha toccato il cuore di ogni spettatore, alternando momenti di grande intensità emotiva a passaggi di pura bellezza sonora.

Il Maestro Perrone, originario di Laterza e docente al Conservatorio Duni di Matera, è un artista di grande esperienza, noto per le sue numerose direzioni e composizioni. La sua conduzione dell’Orchestra ha dimostrato ancora una volta maestria e sensibilità musicale, dando vita a un’esperienza sonora avvolgente e raffinata.

Il programma proposto ha spaziato tra grandi capolavori della musica classica, con brani di compositori leggendari come Antonín Dvořák, Pyotr Il’ič Čajkovskij e Sergej Prokof’ev, ma è stata soprattutto l’opera in prima esecuzione assoluta Cinesuite a rubare la scena. Il trittico sinfonico del compositore barese Nicola Scardicchio, già allievo del maestro Nino Rota, ha suscitato una risposta calorosa e entusiasta dal pubblico, che ha applaudito a lungo, riconoscendo la forza e la bellezza di un lavoro davvero pregevole.

Un momento particolarmente emozionante è stato quello in cui il Maestro Perrone, voltando le spalle all’orchestra e cercando di orientarsi tra le luci abbaglianti dei fari, ha individuato Nicola Scardicchio tra il pubblico. Con un gesto carico di affetto e stima, lo ha invitato ai piedi del palco per una calorosa stretta di mano. Questo gesto di riconoscimento, oltre a sottolineare il legame speciale tra i due artisti, ha trasmesso l’autentica solidarietà e il rispetto reciproco che uniscono i grandi musicisti.

La serata ha quindi raggiunto il suo apice in un’esplosione di musica, arte e calore umano. L’Orchestra del Teatro Petruzzelli, guidata dal Maestro Perrone, ha regalato al pubblico un San Valentino indimenticabile, trasportandolo in un mondo di melodie avvolgenti e di emozioni senza tempo. Un concerto che ha toccato le corde più intime del cuore, dimostrando ancora una volta come la musica sia il linguaggio universale in grado di unire e affascinare.