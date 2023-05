Amarcord “Vespazzurri”. Manca un ”Angelo” elettrico per ronzare..

ll gioco di parole ci sta tutto nel titolo per ricordare i 10 anni del club e di un logo , rimasto sulla carta, sui “Vespazzurri” di Matera, passato quasi in silenzio, aldilà di singole sensibilità come quella di Angelo Stagno che in tempi non sospetti si era dato da fare con disegni, emblemi, foto motti e aspetti organizzativi che non sono andati oltre una passeggiata, una foto ricordo e piccoli eventi di gemellaggio. Idee e progetti si mantengono, vanno avanti se ci sono entusiasmo, volontà di fare, di confrontarsi e di comunicare tra gli appassionati (aldilà delle singole pagine social, che lasciano il tempo che trovano) e soprattutto alla Città per far crescere la cultura motoristica, legata a un grande marchio e a un modello , la Vespa della Piaggio, che è tanta parte della storia della mobilità di tanti Paesi. Ci vorrebbe un ”Angelo” per far ronzare a regime anche vespe e vespisti del territorio, E magari con un innesco elettrico, nuova frontiera del settore e che in quel di Vienna è da tempo ( su due, tre e quattro ruote) la nuova frontiera della mobilità sostenibile. Argomento ignorato, e per gran parte, da una città turistica come Matera.



I LOGHI DEL PASSATO IDEATI DA ANGELO