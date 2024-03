Giovedì 14 marzo 2024 l’Associazione Quartiere Lanera, con una nota a firma della presidente Rosalba Matera, comunica che ospiterà “nei locali della Biblioteca “Nicola Festa” l’associazione Amabili Confini per parlare della nona edizione di scritture dai quartieri sul tema scelto per quest’anno, intrigante e suggestivo: “Oblio”.” L’incontro si terrà “alle ore 16,30 presso la biblioteca della scuola media, accesso da Via vena”.

