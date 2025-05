Amabili Confini: incontro a Villa Longo con lo scrittore Giorgio Ghiotti

Dopo la seguitissima anteprima con il giornalista Riccardo Staglianò, si apre ufficialmente la rassegna Amabili Confini con il primo appuntamento nel quartiere Villa Longo. Giovedì 15 maggio alle 18:30, nel campetto di piazza Firenze, accanto al presidio sanitario, la comunità accoglierà Giorgio Ghiotti, autore del romanzo “Casa che eri”, pubblicato nel 2024 dalla casa editrice Hacca. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà nella sede dell’Associazione Anziani Uniti di Matera.

“Il primo incontro della rassegna -si legge in una nota- sarà dedicato alla sezione “Amabili versi”, in cui verrà annunciata la vincitrice del concorso di scrittura per le scuole “I colori dell’immaginazione” per la sezione “verde” (poesia); verranno, inoltre, annunciati gli autori delle poesie scelte tra quelle pervenute dai quartieri di Matera e da altri Comuni italiani e dei racconti brevi selezionati tra quelli giunti dalle macroaree C e D (Borgo La Martella, Borgo Venusio, Picciano, Villa Longo, Serra Rifusa, Platani), ispirati al tema della decima edizione: Metamorfosi. Tra le poesie scelte in collaborazione con l’associazione Matera Poesia 1995, una riceverà la menzione speciale in occasione del concorso di poesia “Una cartolina da Matera”.

Nella prima parte dell’incontro, introdotto da Selena Andrisani, presidente dell’associazione Amabili Confini, Giorgio Ghiotti converserà con gli autori di tutti i componimenti selezionati. La seconda parte, invece, sarà riservata alla presentazione di “Casa che eri”, una storia di neo quarantenni, nella sonnolenza feroce di una Roma (e di un’età) senza apparente futuro. Dialogherà con l’autore, Marilù Ardillo, copywriter e autrice.

Giorgio Ghiotti (Roma, 1994) ha esordito nella narrativa, a soli 19 anni, con la raccolta di racconti Dio giocava a pallone (nottetempo, 2013) cui sono seguiti, in prosa, Rondini per formiche (nottetempo, 2016), Gli occhi vuoti dei santi (Hacca, 2019, finalista Premio Flaiano e Premio Mastercard, candidato al Premio Strega), Atti di un mancato addio (Hacca, 2021, candidato al Premio Strega), Le cattività domestiche (Fve, 2022). In poesia ha pubblicato: Estinzione dell’uomo bambino (Perrone, 2015), La città che ti abita (Empirìa, 2017), Alfabeto primitivo (Perrone, 2020), La via semplice (Ensemble, 2020, Premio Paolo Prestigiacomo), Biglietti prima di andare (Ensemble, 2022), Ipotesi del vero (LiberAria, 2023), Quaderno di statue e di vento (Croce Libreria, 2024). Ha pubblicato anche saggi, tra cui Mesdemoiselles. Le nuove signore della scrittura (Perrone, 2015), Via degli Angeli (Bompiani, 2016) e A Roma. Da Pasolini a Rossellini (Perrone, 2022).

Ha insegnato Poesia contemporanea alla Scuola Holden di Torino e ha fatto parte del direttivo di Book City Milano Poesia. È direttore della collana di poesia della Giulio Perrone Editore e, per lo stesso editore, ha fondato e dirige la rivista di poesia contemporanea “Bezoar”. Lavora come editor e scrive sulle pagine culturali de “il Manifesto”. Casa che eri, sinossi. Una storia sul tradimento, reale e percepito, di un’amicizia, quella tra i due protagonisti Aldo (voce narrante) e Luisa, quando entra nelle loro vite Alessio Patriarca. Dunque una storia di gelosia e di personaggi secondari affatto secondari (Vittorio e Michel nella stanza dei colombi; Caterina che guasta il suo canto con le sigarette e vigila sulla figlia Dacia che forse nasce e forse no; Patrizia che da sola resta a fare la guardia a una villa a Tivoli assediata dagli uccelli…), dentro una Roma che di borghese ha solo qualche sentimento superstite, e palazzi e appartamenti che, per i protagonisti, diventano gabbie. Amabili Confini proseguirà fino a giugno e ospiterà gli scrittori Antonio Franchini, Veronica Raimo, Romana Petri, Ilaria Gaspari, Silvia Ballestra, Luca Mercadante. La rassegna si concluderà con due date fuori programma: il 19 giugno con Alessandro Piperno e il 28 agosto con Laura Imai Messina, entrambi ospiti di Amabili Confini Off. Il programma completo è online sul sito web di Amabili Confini, mentre le registrazioni delle dirette saranno disponibili sulle pagine facebook e instagram dell’associazione e sul canale youtube.”