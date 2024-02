Amabili confini, al fianco del presidio per la difesa della biblioteca ‘‘T. Stigliani’’ di Matera

“L’associazione Amabili Confini è lieta di ospitare venerdì 23 febbraio la scrittrice Florisa Sciannamea, vincitrice del premio di Letteratura Milano International 2023. L’autrice incontrerà i bambini della 4^ e – 4^ f della Scuola Primaria “E. Fermi” di Matera per presentare due libri per l’infanzia: “Il mio nome è futuro” e “Legalefavole”. L’incontro sarà dedicato al valore della lettura e al termine saranno donati alcuni libri, quale impegno civile a difesa del futuro della cultura dei nostri territori.” E’ scritto in una nota in cui si specifica che: “L’evento è organizzato in collaborazione con ERF Edizioni di Bari e avrà inizio alle ore 10:00. Queste le parole del presidente della cooperativa editoriale ERF Edizioni, Vito Antonio Loprieno: “Ci saremo anche noi, con la nostra casa editrice ERF Edizioni di Bari, venerdì 23 febbraio per sostenere le iniziative che da oltre un mese si svolgono a Matera, a difesa della prestigiosa biblioteca “T. Stigliani”, patrimonio culturale dell’intero nostro Mezzogiorno. Per noi è un dovere partecipare ad una iniziativa di così alto valore sociale, con l’augurio che la “Tommaso Stigliani” continui ad essere un luogo pubblico di libera e totale fruizione, come dovrebbe essere normale per tutte le biblioteche. Per me, in particolare, è un grande onore, visto che da materano emigrato ricordo i miei anni da alunno della media proprio in quello stabile. Matera sia sempre per tutti la capitale europea della cultura. Con la biblioteca Stigliani aperta!”

Florisa Sciannamea. Designer, illustratrice, scrittrice. Frequenta a Bari il Liceo Artistico e l’Accademia di Belle Arti. Allieva e poi assistente alla cattedra di Figura Disegnata del Maestro Luigi Guerricchio e in seguito docente di Storia dell’Arte e del Costume. Si dedicherà poi alla Moda in veste di fashion designer e responsabile degli uffici stili aziendali. Da diversi anni pubblica narrativa per adulti e storie per l’infanzia e ragazzi, illustrando i propri libri. Nel 2013 pubblica con Edizioni dal Sud “Donne nell’acqua loro”, secondo posto nel Premio FortunaDautore a Bari, e un saggio sulle camicie bianche di Gianfranco Ferré per il libro “Fashion Intelligence”. Nel 2014 con Adda Editore il libro “Favole Capovolte” primo classificato al concorso Nazionale di Letteratura per l’Infanzia “Premio FortunaDautore”, Bari. Nel 2017 “Con gli occhi dei bambini, manuale per apprendisti genitori” (Edizioni dal Sud) coautrice Cinzia Ponticelli e nel 2018 “Dieci ragazze per me” con la stesa casa editrice. Nel 2018 “LaSpunteggiatura-bestiario dei segni” (Fasi di Luna Editrice). Nel 2019 pubblica con Radici Future “Favole2.0- storie di streghe sbagliate e lupi gentili” e nel 2020 “Nel Liquido paese degli Elfi”. A febbraio 2021 è stata premiata con “The Light of Galata 2020” da Osman Ozturk, Presidente dell’Instanbul Arts and Culture Tourism Association, per avere contribuito alla Pace, all’Amicizia, alla facilitazione della diffusione delle Arti e della Cultura.”