Amabili Confini 2026: quinto appuntamento con la scrittrice Laura Marzi

Giovedì 4 giugno -con inizio alle 18,30 – sarà il quartiere di Lanera di Matera, che accoglierà la prossima ospite di Amabili Confini, la scrittrice e critica letteraria Laura Marzi. “In piazza Padre Giovanni Semeria, -si legge in una nota- i residenti e i tanti simpatizzanti della rassegna, potranno assistere a un incontro emozionante, in cui verranno annunciati i due testi scelti tra quelli pervenuti dal rione Pini e dai quartieri G. Fortunato, Cappuccini e Agna. Sarà proclamata anche la vincitrice del concorso di scrittura per le scuole superiori “I colori dell’immaginazione”, per la sezione “Nero” (horror, gotico): Brunella Iacovone, 17 anni, studentessa dell’Istituto Professionale “I. Morra” di Matera. Per la sezione “Periferie sociali” anche le parole dei detenuti della Casa Circondariale di Matera avranno diritto di cittadinanza, riverberando attraverso i toccanti racconti ispirati al tema della XI edizione: Labirinto. La seconda parte dell’incontro sarà dedicata, invece, alla presentazione del romanzo Stelle cadenti, di Laura Marzi. Introdurrà la serata Nadia Manicone. Con l’autrice converseranno Vita Santoro (antropologa) e Mauro Acito (progettista culturale).”

Sinossi del romanzo: Torino, 1993. Ludovica e suo fratello Edoardo frequentano il liceo, vivono in una casa piena di begli oggetti, libri e opere d’arte. Sono figli di Arturo Montella, segretario regionale della Democrazia Cristiana, un uomo affascinante e carismatico. Credono nelle vite lucenti dei genitori, stelle che brillano lontane, nella stabilità e nel benessere che incarnano. Poi, un giorno, il padre viene arrestato. I ragazzi scoprono dalla televisione che è coinvolto nell’inchiesta Mani pulite: accusato di corruzione e finanziamento illecito al partito. Il perno su cui si reggeva la famiglia crolla da un giorno all’altro: mentre il padre è in carcere e la madre si adopera per tirarlo fuori, Ludovica e Edoardo rimangono soli e senza punti di riferimento, combattuti tra la vergogna e la rabbia. L’unico estraneo ammesso nel limbo di casa Montella è Tommaso, il miglior amico di Edoardo. E in quella bolla di tempo sospeso, lui e Ludovica si scoprono attratti l’uno dall’altra. Ma Ludo sa che se il fratello indovinasse il sentimento che le esplode nel petto, rischierebbe di perdere anche lui. Laura Marzi, scrittrice e critica letteraria, ha un dottorato in Studi di Genere conseguito all’università “Paris 8”. Scrive per “il manifesto” e “LetterateMagazine” e traduce dall’inglese e dal francese. Il suo primo romanzo, La materia alternativa (Mondadori, 2022), presentato al premio Strega, ha vinto i premi Minerva, Marzani e John Fante. Nel 2025 è uscito per Mondadori il romanzo Stelle cadenti. Amabili Confini proseguirà con altri due appuntamenti, che si terranno rispettivamente l’8 giugno nel quartiere di Serra Rifusa e il 16 giugno ad Alvino Relais. Il programma completo è disponibile sul sito www.amabiliconfini.it.