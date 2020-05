Anche Altrimedia edizioni – la casa editrice materana- partecipa alla decima edizione del Maggio dei Libri e nell’ambito della manifestazione presenterà, in diretta streaming sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/altrimediaedizioni/ e sul canale You Tube, https://www.youtube.com/user/altrimediaedizioni le sue nuove pubblicazioni.

Si parte il 10 Maggio alle 15,00 con il volume di Giorgio Maran, “Il tempo non è denaro. Perché la settimana di 4 giorni è urgente e necessaria”. Nell’occasione l’autore sarà intervistato dall’editore Vito Epifania ed interverrà la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein.

Come spiega l’autore, basterebbero poche misure per modificare sensibilmente la qualità delle nostre vite. In primis, riequilibrare tempo di vita e tempo di lavoro intervenendo sull’orario di lavoro.

“È necessario spalmare gli aspetti negativi del lavoro su un numero maggiore di persone e condividerne gli effetti positivi. – scrive Maran – Ridurre gli orari, e quindi redistribuire il lavoro, significa liberare tempo di vita. L’obiettivo è quello di lasciare spazio anche ad aspetti che non siano dominati dall’economico, spazio cioè a tutto ciò che non risponde alle logiche del mercato e del denaro”.

“Giorgio Maran, con uno stile semplice e diretto e con il supporto di una vasta bibliografia in materia, ha esposto una innovativa proposta che offrirebbe ritmi lavorativi più “umani” e, soprattutto, permetterebbe di riappropriarsi di momenti da dedicare a sé stessi.

Nel Tempo non è denaro, Maran è riuscito a superare risposte semplicistiche, spaziando dalla sociologia all’economia alla filosofia fino alla medicina e alla storia.

Giorgio Maran, classe 1985, è nato a Ponte dell’Olio (Piacenza). È laureato in Economia e Scienze Politiche all’università di Pavia. Vive a Varese e lavora a Milano nel settore finanziario. Consigliere comunale, attivista politico e sociale ha fatto del lavoro, dell’uguaglianza e della giustizia sociale il proprio terreno d’impegno politico e di studio. Il tempo non è denaro è il suo primo libro.”

Il 16 Maggio -sempre alle 18,00- l’editrice Gabriella Lanzillotta dialogherà con Sara ed Elena Pellicoro, autrici di “Calligrafia. La via della scrittura“.

Il 22 Maggio- alle 18,00- sarà il giornalista Sergio Palomba che intervisterà Pietro De Sarlo, autore del giallo “Dalla parte dell’assassino”.

La poesia sarà la protagonista dell’appuntamento del 29 maggio (ancora alle 18,00) quando l’autore Emilio Gerardo Giugliano presenterà la sua ultima antologia di liriche, Il vento è solo un capriccio, con Annalisa Giuliani.

Per Il Maggio dei Libri il 2020 segna un traguardo davvero importante: ideata nel 2011, la campagna di promozione della lettura del Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo festeggia la decima edizione celebrandola attraverso iniziative e novità.

Prima tra tutte la durata, perché Il Maggio dei Libri resterà accanto alla sua comunità di pubblico, partner e collaboratori fino al 31 ottobre, valorizzando ancor di più quel patrimonio di creatività, impegno e competenza già visibile nelle oltre 2.500 iniziative finora registrate in banca dati e svolte, per la maggior parte, in forma digitale.

Un’opportunità per continuare a incontrarsi e coltivare anche sul web il piacere di Leggere per scoprire se stessi, Leggere per scoprire gli altri e Leggere per scoprire il mondo, come suggeriscono i tre filoni tematici che accompagnano il tema istituzionale di questa edizione Se leggo scopro.