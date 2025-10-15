Altamura tra maratone, arte, musica e ‘fragranza’’ per la giornata del Pane

E ‘’ La città del Pane’’ ,come riporta il cartello all’ingresso della città murgiana, non poteva che celebrare che con una infornata di iniziative la giornata mondiale dedicata al ‘’re’’ della tavola con un programma davvero intenso di iniziative che legano gli itinerari degli antichi forni e musei allo sport ( si comincia con una maratona), per passare alle mostre di quadri e foto alla musica, agli incontri . E naturalmente al pane nei diversi formati. Anche in terracotta…perché fare il pane è un’arte ‘’trasversale’’. E poi il pane e concerto al Teatro Mercadante del maestro D’Ambrosio con tanti protagonisti. Michele Saponaro che ha curato oltre alle mostre anche l’evento merita sul campo il titolo di mastro dell’arte della panificazione. Per lui parlano le tante iniziative realizzate negli anni con il Consorzio del pane di Altamura, oggi presieduto dall’imprenditrice Lucia Forte, con tutte le iniziative promozionali che hanno rafforzato il rapporto identitario ormai nel mondo di Altamura e del suo pane.



La Giornata Mondiale del Pane ad Altamura dal 16 ottobre – 16 novembre 2025. Ricco programma di attività culturali: maratona nel centro storico, mostre, musica, open day, aperture straordinarie dei musei. In occasione della Giornata Mondiale del Pane che si terrà ad Altamura “Città del Pane” dal 16 ottobre – 16 novembre 2025, il Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP ha predisposto un impegnativo e qualificato programma di attività che ha ottenuto il patrocinio – come nelle precedenti edizioni del 2022, 2023 e 2024 – del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Consiglio Regionale della Puglia, Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale dell’Alta Murgia – Geo Parco UNESCO, nonché il partenariato istituzionale del Comune di Altamura. Giovedì 16 ottobre Centro Storico Maratona per le vie degli antichi forni, h. 18.00, partenza da Via Onorato Candiota, 2 [davanti al Museo del Pane Vito Forte], con arrivo previsto alle ore 19.30, davanti la Chiesa di San Giacomo. La maratona non competitiva si prefigge l’obbiettivo di fare riscoprire luoghi ancora attivi e forni antichi dismessi che potrebbero conoscere una nuova vita.



I forni ad Altamura “Città del Pane”, hanno svolto in passato una funzione non solo produttiva ma anche sociale: erano luoghi pubblici di comunità. Una storia che merita di essere conosciuta e valorizzata. La maratona si soffermerà in alcune zone del centro storico dove insistono edifici e complessi architettonici e urbanistici di interesse storico e culturale che saranno commentati dalla guida turistica Rosanna Digravina. Ai partecipanti sarà donata una T-shirt d’autore realizzata da Impressum e stampate con la tecnica della serigrafia in maniera del tutto originale: come matrice viene utilizzata una grande fetta di pane di Altamura DOP che viene regolarmente inchiostrata per la stampa.



Questo originalissimo Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP Via Santa Chiara, 11 / 70022 Altamura (Ba) www.panealtamuradop.it / direzionepanedop@gmail.com procedimento, sarà oggetto di laboratori didattici che si terranno nel primo fine settimana, presso il Museo del Pane Vito Forte. Con la collaborazione delle Associazioni: Futuratletica Altamura, Atletic Club Altamura, Amici del Cuore, Pro Loco Altamura APS. Chiesa San Giacomo Del mare e della terra faremo il pane, mostra di 20 dipinti dell’artista colombiano, con cittadinanza spagnola, Hugo Bustamante Isla. Istallazione della ceramista salernitana Wanda Fiscina, Marchi da pane, realizzati da Paolo Lorusso. A cura di Michele Saponaro e Milena Ferrandina. >



h. 20.00 Inaugurazione. Indirizzo di saluto di Lucia Forte, Presidente del Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione del Pane di Altamura DOP; Sua Eccellenza Mons. Giuseppe Russo, Vescovo della Diocesi di Altamura – Gravina – Acquaviva delle Fonti; Vitantonio Petronella, Sindaco di Altamura. Interventi dei curatori, con una testimonianza dell’artista. Saranno esposti 20 dipinti olio su tavola che raffigurano nature morte dove le forme di pane e la presenza di spighe di grano rappresentano il leitmotiv della mostra. Completerà l’esposizione l’installazione di 4 marchi da pane in terracotta maiolicata di grandi dimensioni e dal design moderno. La mostra rimarrà aperta fino a Domenica 16 novembre con i seguenti orari: dalle h. 10.00 alle 13.00 / dalle h. 17.00 – alle 21.00. Ingresso libero e gratuito.



Con la collaborazione della Galleria Art Immagine di Francesco Taccogna e del MASCI – Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Conservatorio Santa Croce Dalla terra al pane, esposizione di una raccolta di foto, di Autori Vari che documentano l’intero ciclo produttivo: dalla coltivazione del grano alla molitura alla panificazione. Con questa mostra è stato possibile recuperare un prezioso materiale documentario che diversamente sarebbe andato irrimediabilmente perso. A cura di Michele Saponaro. > h. 20.30 Apertura al pubblico della mostra con intervento del curatore. La mostra rimarrà aperta fino a Domenica 16 novembre con i seguenti orari pomeridiani: dalle h. 17.00 alle 21.00. Ingresso libero e gratuito. Con la collaborazione dell’Arci Stan by – Crocevia Stand by. Giovedì 23 ottobre Teatro Mercadante Ode al Pane concerto per voce recitante, coro di voci femminili e orchestra. Musiche del M° Damiano D’Ambrosio / Testi di Pablo Neruda / Voce recitante Giuseppe Ranoia / Coro di voci femminili Saverio Mercadante, Maestro del coro Alfredo Luigi Cornacchia / Coro femminile VivArte, Maestro del coro Giusy Zangari / Orchestra Sinfonica Città Metropolitana di Bari, Direttore Georgios Balatsinos. Con la partecipazione straordinaria del poeta Lino Angiuli.



Presentazione di Dinko Fabris, musicologo. Prima esecuzione assoluta. Ingresso gratuito con prenotazione sulla piattaforma https://www.eventbrite.it che sarà attivata cinque giorni prima del concerto, fino ad esaurimento dei posti. Apertura del teatro h 20.00. Con la collaborazione dell’Istituzione Concertistico-Orchestrale Sinfonica della Città Metropolitana di Bari – Direttore artistico il M° Vito Clemente; Teatro Mercadante; Associazione culturale musicale “Coro polifonico Saverio Mercadante”.



Da Giovedì 16 a Giovedì 23 ottobre Museo del pane Vito Forte Visite guidate e laboratori dalle h. 17.30 alle 20.30. Sabato e Domenica il museo sarà aperto anche in ore antimeridiane, dalle h. 9.30 alle 13.00. Nei giorni 17 – 18 – 19, negli stessi orari di apertura del museo, si terranno laboratori di stampa serigrafica con l’utilizzazione di matrici ottenute da fette di pane di Altamura DOP, a cura di Impressum. Ingresso libero e gratuito. Con la collaborazione di Museo del Pane Vito Forte. Museo Etnografico dell’Alta Murgia Visite guidate alle collezioni permanenti dalle h. 10.00 alle 13.00 / dalle h. 17.00 alle 20.00. Ingresso libero e gratuito. Con la collaborazione dell’Associazione Esperimenti Architettonici. Altamura, 15 ottobre 2025

