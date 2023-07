Altamura: proiezione documentario RAI “Tommaso Fiore. Testimoni del nostro tempo”

Ad Altamura, nell’ambito della Xª Rassegna “Altamura al cinema” ideata e promossa da Pro Loco, Obiettivo Successo e Cineclub Formiche Verdi, la serata di mercoledì 5 luglio, ore 20.00, sarà dedicata a Tommaso Fiore, scrittore, saggista, meridionalista, uomo politico altamurano, che ebbe rapporti con intellettuali di tutta Europa e protagonista attivo dell’antifascismo. Nel giardino del GAL, in piazza Resistenza, verrà proiettato un documentario della Rai realizzato negli anni Settanta: “Tommaso Fiore. Testimoni del nostro tempo”, a cura di Vittorio De Luca, la regia di Angelo D’Alessandro, consulenza di Vittore Fiore, musiche originali di Maria Andreassi, voce recitante Arnoldo Foà.

Un ritratto a più voci, impreziosito da importanti documenti e testimonianze con interventi di – Manlio Rossi Doria – Giuseppe Giarrizzo – Norberto Bobbio – Fabio Grassi – Carlo Muscetta – Vittore Fiore – Guido Calogero – Giuseppe Vacca.

All’appuntamento, curato dal Comitato “Fiore50”, interverranno Nino Perrone, per il Comitato, e Domenico Fazio, docente di Storia della Filosofia dell’Università del Salento e nipote di Fiore, oltre che direttore della Scuola Superiore Isufi. Prosegue così l’ampio programma delle iniziative che si svolgeranno per tutto il corso del 2023, promosse e organizzate dal Comune di Altamura – Comitato Tecnico Scientifico e dal Comitato Fiore 50° in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Tommaso Fiore.