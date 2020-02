I primi sei mesi di Agor@teca, conversazione pubblica con il Presidente Michele Emiliano.

Le biblioteche di comunità, gli spazi e le pratiche per l’innovazione sociale in Puglia. Inaugurazione dell’opera di Street Art “Frontiere”.

Venerdì 4 febbraio 2020 ore 17.30, Via Stefano Lorusso n. 1, Altamura

“Giugno-Dicembre 2019, questo è l’arco di tempo che delimita il primo semestre di vita dell’Agorateca, inaugurata il 12 giugno 2020 grazie ai fondi del bando regionale “Community Library” (POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia – Asse VI Azione 6.7 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”).

Dopo 6 mesi di attività Agorateca fa il punto sui risultati attesi e raggiunti e sulle prossime sfide del futuro. Alla tavola rotonda parteciperanno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il consigliere regionale Enzo Colonna, la dirigente l’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco – Tommaso Fiore” Eufemia Patella e Mino Vicenti, referente dell’Associazione Link, soggetto gestore della biblioteca altamurana.

L’incontro sarà l’occasione per presentare il report semestrale dell’Agorateca (che sarà disponibile a breve sul sito

www.agorateca.it) e i risultati del questionario di gradimento somministrato agli utenti.

Sarà occasione anche per confrontarsi sulle misure legate alla gestione degli spazi dedicati alla cultura, alla riqualificazione del territorio e all’implementazione delle buone pratiche di innovazione sociale di cui la Puglia si fa promotrice attraverso le sue politiche.

Nel corso della serata verrà inaugurata “FRONTIERE”, un’opera di Street Art per la quale l’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco – Tommaso Fiore” ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Puglia nell’ambito della misura “Promozione e sostegno della Street Art – “La Cultura si fa Strada” e che decora le mura perimetrali della biblioteca di comunità.

L’opera è stata realizzata dagli artisti altamurani Donato Lorusso, Marco Forte e Sario De Nola (a cui ha dato supporto anche Mattia Pellegrino), selezionati dall’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale “Sk8ong Team”, che vantano già numerose collaborazioni ed esposizioni anche di livello internazionale, incentrate su opere di Urban Art.

In questa occasione importante è stato il contributo degli alunni della scuola primaria e secondaria: questa innovativa modalità progettuale, infatti, ha previsto il coinvolgimento più ampio possibile di giovani studenti, al fine di promuovere l’acquisizione di nuove competenze creative e artistiche attraverso la riqualificazione di muri e spazi esterni messi a disposizione.

La fase più operativa, dinamica e coinvolgente è stata certamente quella della realizzazione materiale dell’opera, che ha seguito la parte preparatoria supervisionata da parte dei docenti coordinatori coinvolti: Angela Marvulli (T. Fiore), Teresa Caminiti (T. Fiore), Margherita Milano (S. Giovanni Bosco).

Per la realizzazione di questo progetto è stato importante, inoltre, il contributo dei docenti della “T. Fiore” Vito Losurdo e Giammarino Giacomobello, che hanno curato la domanda di candidatura all’avviso regionale, e dell’arch. Silvia Losurdo, quale supporto al Responsabile unico del procedimento.”