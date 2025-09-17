Altamura e l’October Jazz, dove musica e resistenza civile aprono alla sperimentazione

L’impegno e la passione sono quelli di sempre e quest’anno con una motivazione in più di militanza che chiede la Pace, For Peace, che non poteva restare insensibile al genocidio in corso a Gaza e allo stillicidio di vittime in Ucraina. E a rimetterci sono sempre i civili, mentre gli ‘’affaristi’’ delle guerre con finalità finanziarie e geopolitiche, tirano dritto tra complicità e silenzi. E allora eventi come l’October Jazz della vicina Altamura ( Bari) sono un interessante esempio di come si possa fare musica, coinvolgendo nomi affermati e soprattutto giovani, per lanciare un messaggio concreto di buone pratiche per fare cultura e gettare ponti di pace. Per gli eventi, scelti con lungimiranza dal direttore artistico Antonio Dambrosio, c’è tempo ma quel ‘’laboratorio di idee’’ apre ad atmosfere che spaziano tra le sonorità di mezzo mondo. Ascoltare, suonare, condividere, interagire tra una nota, una parola, una foto, fotogramma, una selezione di colori saranno alcuni degli ingredienti delle serate che saranno ospitate presso il Centro Studi ‘’ Torre di Nebbia’’ ( una lunga storia di impegno in prima fila per ambiente, pace e territorio) -auditorium del Sacro Cuore. Si parte il 3 ottobre con ‘’Heroes’’, gli eroi Enrico Pieranunzi, al pianoforte e Aldo Di Caterino al flauto. Concerto al Centro studi TORRE DI NEBBIA, Masseria Martucci di Altamura ORE 21,00. Il resto è nell’esauriente comunicato.



OCTOBER JAZZ 2025 – for Peace 6a Edizione . Direz. Art. Antonio Dambrosio

3 – 17 – 23 – 31 Ottobre 2025 – Centro studi “TORRE DI NEBBIA” Altamura – Auditorium “SACRO CUORE” Altamura.

Nel cuore della Murgia, ad Altamura, torna per la sua sesta edizione October Jazz, la rassegna Jazz dall’Associazione Culturale “Le Tracce”, di Altamura, quest’anno in collaborazione con le associazioni culturali Torre di Nebbia e Molino d’arte di Altamura. Più che una semplice serie di concerti, October Jazz è un laboratorio permanente di idee, un luogo d’incontro tra generazioni, uno spazio sonoro dedicato alla pace e alla libertà. Diretta dal musicista e progettista culturale Antonio Dambrosio, la rassegna si è affermata come una delle esperienze culturali più coerenti e visionarie del Mezzogiorno. Un progetto capace di coniugare radicamento territoriale e vocazione internazionale, promuovendo una vera interazione tra le molteplici anime del jazz: dall’improvvisazione colta al ritmo ancestrale, dalla parola poetica al minimalismo sperimentale.

Negli anni, October Jazz ha ospitato artisti di fama come Frank Gambale, Fabrizio Bosso, Antonella Ruggiero, Renzo Ruggeri, Vince Abbracciante, Achille Succi, Mario Marzi, Mirko Signorile e molti altri. Ma lo spirito della rassegna guarda sempre avanti, scommettendo sulle nuove generazioni e sul jazz come linguaggio identitario e sociale. Il jazz, oggi più che mai, è un atto di resistenza estetica e civile. È un linguaggio libero, nato nelle periferie del mondo come grido di emancipazione e capace di superare ogni confine – politico, culturale, geografico. È una musica che dialoga senza annullare, che accoglie, che insegna a vivere l’imprevisto e il silenzio. Ha influenzato arte, cinema e letteratura, alimentando l’immaginario dei movimenti per i diritti civili.

Il programma di October Jazz 2025 conferma e rilancia questa visione.



Programma:

3/10/25 “HEROES” Enrico Pieranunzi,(p) Aldo Di Caterino (fl), duo tra i più importanti pianisti del jazz italiano nel mondo, ed un talentuoso Di Caterino al flauto. (Centro studi TORRE DI NEBBIA, Masseria Martucci Altamura ORE 21,00)



17/10/25 “MUTE PROFONDITA’ ” Vittorino Curci,(v/s) Gianni Console (s) e Walter Forestiere (perc), trio, performance tra poesia e musica. (Auditorium SACRO CUORE Altamura ore 21,00)

23/10/25 “TOTO MUNDO APPRODO LINDO” Lisa Manosperti (v) Nando Di Modugno (ch), duo, in un viaggio musicale tra Europa e Brasile. (Auditorium SACRO CUORE Altamura ore 21,00)



31/10/25 “JAZZ AND MOVIE” Antonio Dambrosio, (batteria / arrangiamenti), Gianni Vancheri (ch), Francesco Manfred (cl), Franco Angiulo (t/ne) e Alessio Anzivino (t). Omaggio a Charlie Chaplin, special guest il clarinettista e sassofonista modenese, Achille Succi. (Auditorium SACRO CUORE Altamura ore 21,00)



In un’epoca in cui la cultura è sempre più subordinata alla logica del consumo, October Jazz continua a rappresentare un atto di libertà, un invito all’ascolto profondo e alla riflessione. È un gesto d’amore contro ogni forma di dominio, una bussola per orientarsi nel nostro presente confuso.

Per informazioni, e prenotazioni: Whatsapp solo messaggi 348.7543830

