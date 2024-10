Altamura, convegno su “LE MIGRAZIONI – Profughi: da Caporetto a Lampedusa”

La Rassegna internazionale su luoghi e memorie del Novecento, che ogni anno organizza CAMPO65 APS ad Altamura (BA), è giunta quest’anno alla IV edizione. Dopo aver affrontato il tema dei Prigionieri di guerre nella 1 edizione del 2021, II^ Edizione “Sguardi partigiani”, III edizione la “Liberazione ad 80 anni dal 1943″, il tema del 2024 esaminerà uno dei fenomeni più complessi della storia umana: le migrazioni.

“Partendo dalle esperienze che Altamura e la Puglia hanno vissuto -si spiega in una nota- nel corso delle due guerre mondiali – con la breve presenza di sfollati provenienti dal fronte nella Grande Guerra e la lunga permanenza di profughi provenienti sia dal confine orientale che dalle terre d’oltremare al termine del secondo conflitto mondiale – si affronta il tema più esteso dei profughi, dovuti a guerre, invasioni, rivolte o catastrofi naturali ed appunto il grande fenomeno delle migrazioni che lo contiene.

La Rassegna 2024 presenterà una serie di iniziative che avranno questo tema ed in particolare il convegno di studi che si svolgerà nel mese di ottobre.

CONVEGNO DI STUDI “PROFUGHI, RIFUGIATI E SFOLLATI DA CAPORETTO A LAMPEDUSA”

Le guerre sono una delle più grandi fabbriche di profughi. Difatti, il XX secolo, caratterizzato da due conflitti mondiali che, nell’arco di 30 anni, sconvolsero le nazioni e le popolazioni europee, causarono importanti trasferimenti di civili che interessarono tutta l’Europa.

Alla fine del secondo conflitto mondiale si verificò un immenso movimento di popolazioni che furono costrette dai Trattati di pace e dalle conseguenti ridefinizioni dei confini ad abbandonare i propri territori, per reintegrarsi in altri paesi. Dal Confine orientale, dall’Istria in particolare, giunsero in Italia circa 300.000 esuli giuliano-dalmati che, tra il 1943 e la fine degli anni ’50, abbandonarono le località di origine per trovare accoglienza nel nostro paese. Con la Grande Guerra, si era verificato un simile trasferimento principalmente di donne e bambini, dai paesi che si trovavano lungo il confine nord-orientale, che divideva il nostro Stato dall’Impero austro-ungarico. Furono evacuati interi paesi posti in zona di guerra e le popolazioni furono spostate in Austria, se si trovavano a nord della linea di confine, o in Italia, se vivevano a sud.

Le zone interessate dai due esodi sono in parte le stesse: è dal Confine orientale, in particolare dall’Istria, che a partire dal 1943 iniziò l’esodo dei giuliano-dalmati, mentre il I Conflitto mondiale, con la sua guerra di trincea combattuta lungo tutto il confine nord-orientale, coinvolse, oltre al Friuli, anche il Veneto e il Trentino.

Gli squilibri esistenti nei vari paesi tra il progresso economico-sociale e quello più propriamente legato all’evoluzione tecnologica da un lato, e dall’altro all’organizzazione e allo sviluppo della ricerca scientifica, hanno provocato e continuano a provocare particolari correnti migratorie. Negli ultimi decenni il crescente divario economico e il parallelo divario demografico tra il Nord e il Sud del mondo hanno determinato una sempre maggiore pressione demografica intercontinentale: popolazioni africane e asiatiche premono in misura crescente sui paesi europei e sull’America del Nord alimentando flussi consistenti di migrazione a scopo di lavoro, mentre estesi conflitti religiosi ed etnici concorrono a ingrossare i flussi, particolarmente quelli diretti verso l’Europa.

3) Data 11/10/2024

Sede: Multicinema Teatro Mangiatordi, Altamura

Organizzatore: CAMPO 65

Partner:

Istituto Pugliese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea IPSAIC

Dipartimento di Scienze Politiche e Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dipartimento Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione, Università degli Studi di Foggia

Dipartimento Studi Umanistici DIPSUM, Università di Salerno

Dipartimento per l’Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Università degli Studi della Basilicata

Fondazione Gramsci di Puglia

Pax Christi

Centro Caravan

CPIA 2 ALTAMURA

Patrocini:

Presidente Consiglio Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Parco Nazionale Alta Murgia, Comune di Altamura

CONVEGNO DI STUDI

PROFUGHI, RIFUGIATI E SFOLLATI DA CAPORETTO A LAMPEDUSA

PROGRAMMA

Ore 9.30: Saluti

– Vitantonio Petronella, Sindaco Comune di Altamura

– Angela Miglionico, Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Comune di Altamura

– Giuseppe Pupillo, Presidente ABMC

Sessione 1: 9.45 – 12.30

GUERRE CONTEMPORANEE E DISPLACED PERSONS

(coordina prof. Antonio Incampo – UniBA)

– Prof. Virgilio Ilari (Società Italiana di Storia Militare), Storia militare della Puglia in età contemporanea: problemi e prospettive;

– Prof. Rosario Milano (UniBA), Quadro delle ricerche internazionali;

– Prof.ssa Anna Gervasio (IPSAIC), Il Centro Raccolta Profughi di Altamura e i campi dell’accoglienza in Puglia. Nuove prospettive di ricerca;

– Dott. Sergio Chiaffarata Iannelli (UniBA), Per un atlante dei conflitti contemporanei in Puglia.

Sessione 2: 15.00-17.30

ALTRI PUNTI DI VISTA SULLA STORIA CONTEMPORANEA

(coordina prof.ssa Silvia Godelli – UniBA)

– Prof. Giuliano De Felice (UniBA), M. Turchiano (UniFG), Lo sguardo dell’archeologo su guerre e migrazioni contemporanee;

– Dott.ssa Annabella De Robertis, prof. Raffaele Pellegrino (IPSAIC), Emergenza sociale in Puglia tra profughi e sfollati;

– Dott.ssa Emanuela Sangiorgio (UniBAS), Uno sguardo antropologico sulle memorie e sulla storia di Campo 65;

– Prof.ssa Claudia Villani (UniBA), Spaesamenti: Memorie e territori invisibili della contemporaneità.

Tavola Rotonda: 17.30-18.30

Modera: Pasquale Sardone (CAMPO 65 APS)

PROFUGHI OGGI

Intervengono: prof. Carmine Pinto (UniSA), dott. Carlo Ancona (Centro Caravan), dott. Gervasio Ungolo (Osservatorio Migranti Basilicata), prof. Vito Antonio Leuzzi (IPSAIC), prof. Ferdinando Mirizzi (UniBAS), mons. Giovanni Ricchiuti, Vescovo, (PAX CHRISTI).

“Il Convegno è realizzato grazie al contributo della

Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti culturali del Ministero della Cultura.”