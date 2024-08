Altamura con la strada pronta per la Festa del Buoncammino

Il 18 agosto, domenica, è subito dopo ferragosto… e per gli altamurani è una festa da vivere fino in fondo: dal santuario della Madonna del Buoncammino fino al centro e ritorno. Per quella data, come riporta il comunicato dell’Amministrazione comunale,sono stati eseguiti i lavori per tronco dell’acquedotto e per il rifacimento della strada. La Madonna, in processione, potrà raggiungere il cuore antico per una feste che è fede e tradizione, vista l’attesa che ha preceduto l’evento: l’asta della bandiera che ogni anno raggiunge cifre interessanti, le iscrizioni dei cavalieri ( davvero tanti), la partecipazione dei bambini, la presenza di quattro robusti buoi di razza podolica provenienti da Rotonda ( Potenza) e tutto quello che gira intorno alla festa, lotteria compresa che mette in palio al primo premio un’auto e decine di buona spesa e benzina dai 100 ai 1000 euro. Davvero allettante… Il comitato, del resto, ogni anno si spende perchè la festa sia rispondente alle attese. E il Comune con alcuni provvedimenti ha disposto modifiche alla viabilità e la chiusura degli uffici in vista della ricorrenza







Comunicato

Lavori rete fognaria AQP (zona Buoncammino)

Sono terminati i lavori effettuati dall’Acquedotto Pugliese, coordinati dall’ing. Domenico Casanova, sul tratto di strada che collega via Vecchia Buoncammino al santuario della Madonna del Buoncammino.

Un lavoro importante per dotare la zona del Santuario della Madonna del Buoncammino di una condotta di fogna, collegata con gli impianti e le condotte già preesistenti.

A seguito del completamento dei lavori è stato rifatto l’asfalto per diverse centinaia di metri, come previsto dal regolamento delle manomissioni stradali.

L’Amministrazione ha incentivato e seguito il monitoraggio e l’andamento dei lavori ed esprime un ringraziamento al Direttore dei lavori e alla direzione AQP.

Avviso

Chiusura uffici comunali del 16 agosto 2024

Con decreto sindacale, il Sindaco prof. Vitantonio Petronella ha previsto la chiusura degli uffici e dei servizi comunali per il giorno 16 agosto 2024, in occasione delle celebrazioni della festa in onore di S. Maria Assunta che si svolgeranno nei giorni 14, 15 e 16 agosto 2024, di particolare importanza sotto l’aspetto religioso e turistico, nonché in considerazione della circostanza che nel periodo feriale l’affluenza agli uffici si riduce in maniera drastica, con la conseguente carenza di richiesta di servizi agli Uffici.



Avviso

Ordinanze di viabilità e traffico veicolare per Festa S. M. Buoncammino (18 agosto)

Il Comune di Altamura – Comando di Polizia Locale ha predisposto un’ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico veicolare e pedonale lungo il percorso della Processione che si svolgerà in onore della Madonna del Buoncammino, in data 18 agosto 2024.

La stessa è pubblicata sul portale istituzionale: https://comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/notizie/item/3389-ordinanza-relativa-ai-festeggiamenti-per-s-madonna-del-buoncammino

