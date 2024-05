Altamura beat con Formula 3, Carracci (sosia Battisti) Mogol e Pet Best (Beatles)

Un tuffo nel passato in quella musica degli anni Sessanta e Settanta, che ha segnato un’epoca, dove parole, suoni erano frutto di creatività,intuizioni per canzoni ormai senza tempo, interpretate da musicisti di valore, originali che ancora oggi sono d’esempio. Altro che elaborazioni da intelligenza artificiale, con motivi ‘’liberamente ispirati’’ o, meglio, scopiazzati che sono il segno di una carenza di creatività diffusa. Discorso profondo. Ma per fortuna che ci sono realtà, come quella degli animatori di Altamura Beat, che alla musica del passato di ‘’qualità’’ ci tengono eccome organizzando varie iniziative. E con un invito,dalla loro pagina social,che è tutto un programma: ‘’ Pronto per un tuffo nella musica Beat degli anni ’60?’’ A ricordarla viene un po’ il magone, come passare davanti al Piper di Roma, che ha ospitato artisti italiani e stranieri. Tre date, dal 21 al 23 giugno prossimo, allo stadio Cagnazzi di Altamura ( Bari) da non perdere: Sono il 21 giugno con l’esibizione di Pete Best il primo batterista dei Beatles e la sua band. A seguire il tributo ai leggendari Beatles dei Rangzen. Il giorno dopo toccherà alla Formula 3 ( Eppur mi son scordato di te, il tempo di morire….)con Gabriele Lorenzi per una serata all’insegna del rock anni ’60. Il 23 giugno serata dedicata al paroliere Mogol e a Gianmarco Carroccia sosia ‘’al top’’ di Lucio Battisti,

Altamura Beat 2024 è un’associazione nata con l’intento di celebrare la musica degli anni ’60 e ’70 (The Beatles, Lucio Battisti, ecc.) attraverso la realizzazione di eventi e di un festival musicale che si svolgerà il 21/22/23 Giugno 2024 ad Altamura.

• Date: Dal 21 al 23 giugno

• Luogo: Altamura

• Orari: 19:00 – 23:30

1. 21/06: Pete Best il primo batterista dei Beatles e la sua band. A seguire il tributo ai leggendari Beatles dei Rangzen.



2. 22/06: Il ritorno live della Formula 3 con Gabriele Lorenzi per una serata all'insegna del rock anni '60



3. 23/06: per la prima volta Altamura ospiterà il grandissimo paroliere Mogol, accompagnato dal sosia di Lucio Battisti, Gianmarco Carroccia per una serata tributo indimenticabile.

• I concerti dei giorni 21,22,23 giugno sono a pagamento. I posti sono limitati! Acquista i tuoi biglietti in anticipo per garantirti un posto su www.altamurabeat.it

Il 22 giugno 2024, lo Stadio Cagnazzi di Altamura diventerà il palcoscenico di un evento epico nel panorama musicale: la leggendaria Formula 3 con Gabriele Lorenzi, storico tastierista della band icona della musica degli anni ’60, si esibirà in un concerto memorabile durante il festival Altamura Beat 2024. Questa sera sarà un omaggio alla storia della musica, in particolare al grande Lucio Battisti, con la Formula 3 che rivivrà i grandi successi di quegli anni d’oro. Gli spettatori saranno trasportati indietro nel tempo, immersi nella magia e nella nostalgia delle canzoni che hanno segnato un’epoca. Sotto le stelle di Altamura, il concerto della Formula 3 sarà un momento indimenticabile di celebrazione della musica e della sua eterna capacità di toccare i cuori delle persone.



21 giugno 2024

Ore 19.00 – Apertura cancelli Stadio “Cagnazzi”

Ore 20.30 – Concerto live Pete Best Band

Ore 22.00 – Concerto live Rangzen – Beatles Tribute

Ore 21.00 – Dj Set anni ’60 – Piazza Matteotti

22 giugno 2024

Ore 11.00 – Corteo auto d’epoca – Inizio da Porta Matera

Ore 17.00 – Presentazione libro “Quel gran genio del mio amico” di Paolo Lograno – Monastero Santa Croce

Ore 18.00 – Apertura mostra fotografica Beatles– Monastero Santa Croce

Ore 19.30 – Apertura cancelli stadio “Cagnazzi”

Ore 21.00 – Concerto live Formula 3

Ore 21.00 – Dj Set anni ’60 – Piazza Matteotti

23 giugno 2024

Ore 11.00 – Convegno “La storia della batteria con Andrea Festa e Gianni Dall’Aglio” – Monastero Santa Croce

Ore 17.30 – Dj set anni ’60 – Piazza Matteotti

Ore 19.30 – Apertura cancelli stadio “Cagnazzi”

Ore 21.00 – Concerto live Gianmarco Carroccia con Mogol

