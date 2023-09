Altamura 1943…Domenica a piedi fino a Campo 65

80 anni fa tra ricordi, sofferenze, momenti felici e la voglia di raccontare una memoria che va condivisa soprattutto fra le nuove generazioni. E allora gl organizzatori, Domenico Bolognese in testa, con l’associazione Blaze cross gym (Blaze Functional Training Asd, organizza per domenica 1 ottobre ad Altamura una passeggiata con destinazione l’ex sito di prigionia ‘’campo 65’’. Naturalmente fate passaparola e portate con voi un pensiero, un impegno da scrivere nel libro dei visitatori del Campo



LA NOTA DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO DALLA PAGINA SOCIALE DI CAMPO 65

Domenica 1° Ottobre non perdetevi il secondo appuntamento della Rassegna internazionale su luoghi e memorie del Novecento. III Edizione “Liberazione, Altamura 1943″ !!!

Questa volta ci spostiamo all’aperto per una bella passeggiata con destinazione CAMPO 65 !!!

Campo 65 Aps in collaborazione con Blaze cross gym (Blaze Functional Training Asd) presentano:

“ALTAMURA 1943: in fila per due destinazione Campo 65”

Trekking sul percorso originario dei prigionieri di guerra

PROGRAMMA:

ore 08:00: raduno automuniti in via La Carrera 104/a (sede Blaze Functional Training)

ore 8:30: spostamento in auto e visita Murales dedicati al Campo 65 su Via Gravina (ex Tribunale)

ore 9:00: parcheggio mezzi propri c/o ASD Avanti Altamura (pressi Caserma 7° Reggimento Bersaglieri) ed inizio trekking

ore 10:00: arrivo presso il Campo 65 ed inizio visita guidata

ore 12:00: termine visita guidata e rientro a piedi verso il parcheggio

ore 13:00 circa: arrivo al parcheggio e rientro con auto propria

E’ richiesto ai partecipanti:

– l’utilizzo di mezzi propri per gli spostamenti verso il punto di partenza del trekking.

– abbigliamento e calzature idonee al trekking che si svolgerà in aperta Murgia

– acqua e cibo sufficienti per l’intera durata del percorso

Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali incidenti causati dalla inosservanza delle suddette prescrizioni.