All’Unibas Matera al via “Discorso sul progetto” di architettura, città e paesaggio.

Inizia lunedì 27 marzo, “Discorso sul progetto”, un ciclo di conferenze dedicato al progetto di architettura, città e paesaggio che sarà protagonista della primavera 2023 all’Università della Basilicata, sede di Matera. Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Il progetto di architettura, città e paesaggio è al centro di una serie di conferenze organizzata dal Nature-city Lab del Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’Università della Basilicata con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Matera e il sostegno dell’associazione Onyx Jazz Club.

Il titolo dell’iniziativa è un esplicito riferimento a L’ordre du discours di Foucault (1970) e intende trasferire i principi di rovesciamento, discontinuità, specificità ed esteriorità a una riflessione sul progetto contemporaneo inteso non come semplice manifestazione di un significato, ma come processo che assume in sé “condizioni esterne di possibilità”.

Si tratta di una riflessione corale che si articola intorno ad alcune parole chiave: sperimentazione, arte, territori, spazio, genealogie e sostenibilità.

A ciascun ospite – dichiarano Ubaldo Occhinegro e Chiara Rizzi, curatori dell’iniziativa- è stata assegnata una parola chiave attraverso la quale racconteranno il loro metodo di lavoro e i loro progetti. A partire da queste narrazioni proveremo ad articolare un ragionamento comune e condiviso sulle questioni emergenti che attraversano lo spazio e il tempo che abitiamo. Hanno accolto il nostro invito architetti, artisti e intellettuali di fama internazionale che senza dubbio potranno suscitare l’interesse non solo di studenti e professionisti, ma anche di un pubblico più vasto.

Il primo appuntamento con Giuseppe Fallacara è previsto per lunedì prossimo, 27 marzo 2023, alle ore 17.00 presso il Campus Università della Basilicata in via Lanera a Matera, Aula B003. Seguiranno gli incontri con Edoardo Tresoldi, Fosbury Architecture e Post Disaster, Franco Purini e, per finire, Gianluca Peluffo, Mario Cucinella e Walter Mariotti. Questo il programma completo: