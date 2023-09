All’Unibas di Matera Le “Giornate dell’Idrologia 2023”

Dal 13 al 15 settembre 2023, a Matera, nell’aula magna del Campus dell’Università degli studi della Basilicata (via Lanera), si svolgeranno le “Giornate dell’Idrologia 2023”, dal titolo “Complessità dei fenomeni idrologici in ambiente naturale e antropizzato” che riuniranno nella Città dei Sassi i ricercatori e le ricercatrici che lavorano nell’ambito della gestione delle risorse idriche, nella previsione e prevenzione degli eventi idrologici estremi. In una nota si specifica che: “I lavori inizieranno mercoledì 13 settembre alle ore 15, e saranno preceduti da attività della YHS-IT (Young Hydrological Society-Italia). L’evento, appuntamento annuale della Società Idrologica Italiana, è stato organizzato dall’Università della Basilicata con il sostegno del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia e da numerose aziende che operano nel settore. Il programma (UNIBAS programma giornate Idrologia 2023) si articolerà in sessioni orali e poster durante le quali i ricercatori presenteranno lo stato della ricerca scientifica italiana e internazionale per le scienze idrologiche. Il 14 settembre, inoltre, alle ore 15.30 è prevista una Tavola Rotonda dal titolo “La ricerca idrologica per la gestione delle acque nei sistemi complessi”, in cui la Comunità scientifica incontrerà gli enti territoriali preposti alla gestione per discutere del rapporto possibile con la ricerca sui temi dell’innovazione e dei cambiamenti climatici.

Il 15 settembre infine, il Prof. Andrea Rinaldo – recentemente premiato con il prestigioso riconoscimento “2023 Stockholm Water Prize” – alle ore 8.45 terrà la sua lezione magistrale dal titolo “Complessità e reti fluviali”. L’intera iniziativa sarà preceduta, l’11 e il 12 settembre, dalle “Giornate dei dottorandi”, organizzate dal Gruppo italiano di Idraulica, sempre nel Campus di Matera. Link della pagina del convegno: https://www.sii-ihs.it/eventi/giornate-idrologia/giornate-dellidrologia-2023/

