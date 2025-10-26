Allons, Allons! Ad Altamura il rock progressive del “Banco” senza tempo

E quel canto-esortazione dei giovani parigini dell’Università della Sorbona che nel 1968 innescarono la scintilla della rivoluzione, fatta di immaginazione ed egualitarismo, ispirata alla esperienza libertaria della ” Comune” di un secolo prima, è riecheggiato sabato 25 ottobre al Teatro Mercadante di Altamura (Bari) nella canzone ” Studenti” del Banco del Mutuo soccorso che ha richiamato fans della prima ora, con LP da autografare, e appassionati di oggi che hanno scoperto la forza innovativa del rock progressive e dei tanti interpreti in circolazione che lo diffondono a piene mani: dalla Pfm alle Orme, dalla Formula 3 ai New Trolls al Banco… Mezzo secolo e passa di storia di quel genere con il grande timoniere Vittorio Nocenzi, fondatore del gruppo, che ha tenuto banco ( è il caso di dire) integrando il gruppo dopo la scomparsa di Francesco De Giacomo e Rodolfo Maltese – ricordati durante il concerto- con l’ingresso del figlio Michelangelo Nocenzi, di Filippo Marcheggiani, Marco Capozi e Andrea Bruni e della voce davvero possente del barbuto Tony D’Alessio. E il ” Banco” si è presentato alla grande con due ore di concerto https://giornalemio.it/eventi/il-banco-ad-altamura-con-le-storie-invisibili/ che hanno spaziato dal recente lavoro ” Storie Invisibili” che ha concluso una trilogia di ricerca davvero interessante senza dimenticare quello che il ” Salvadanaio” (icona del gruppo e di vari Lp) ha custodito negli anni. Così ”Il ragno”, ” Studenti”, ”Transiberiana”, ”Paolo Pa”’, ” Volo via”, ” Moby Dick” che hanno coinvolto all’unisono il pubblico fino a un brano identitario del repertorio rock progressive come ”Il Giardino del Mago” della durata di 18 minuti…con tante sonorità che hanno spaziato in parallelo ( per quanti hanno memoria e orecchio) tra gli accordi di altri gruppi degli anni ’60-’70 come i Pynk Floyd.



E a proposito di Prima Repubblica Vittorio Nocenzi ha voluto sul palco Romano un giovane, laureato in ingegneria del suono, ad Altamura con suo padre…che aveva partecipato nel 2012 al ”Remember Woodstock” di Cattolica con l’esibizione del Banco del Mutuo soccorso, New Trolls, Pfm, Le Orme e altri che a quel megaraduno del 1969 in qualche modo erano legati. Romano era sotto al palco, con altri giovani, presi di mira dai ”reduci” degli anni Settanta…Concerto del Banco sospeso per ”dirgliene quattro” a quanti rumoreggiavano, anzicchè apprezzare come i giovani di oggi mettessero occhio e orecchio su un genere senza tempo e lontano dalla dimensione isolazionista e per nulla creativa dei social. E un concerto dal vivo aiuta eccome a superare questo limiti. Se gruppi come il Banco e i New trolls ( in concerto al Mercadante l’8 novembre) riempiono piazze e teatri è chiaro che hanno ancora qualcosa da dire, far ascoltare, vivere, sognare…Come riporta il testo, anche questo cantato dal pubblico a memoria, ” Non mi rompete” non mi svegliate… perché si sta sognando “un viaggio alato … sopra un carro senza ruote, che viene trainato dai cavalli del vento di maestrale”.



Poesia e creatività. Dove la trovate? Non di certo nel rimario delle canzoni di oggi, costruite o scopiazzate al computer o con l’aiuto della deleteria intelligenza artificiale per fare cassa. E poi l’appello alla pace, se preferite, tra i brani di chiusura, del bis, e degli applausi finali tratti da ” Requiescant in Pace” ( R.I.P). Pace, morte speranza, lotta. Temi ci hanno ricordato nella voce di Tony D’Alessio e nei tratti del volto, oltre al predecessore ” Francesco De Giacomo, anche Augusto Daolio, ex cantante dei Nomadi. Coincidenze? Sul palco del Mercadante il ricordo di entrambi…con gli applausi e tanta commozione tra i fans di ieri e di oggi, venuti anche da fuori regione, per una serata indimenticabile. Lunga vita al Banco del Mutuo soccorso. Lo merita.

