All’October Jazz For Peace di Altamura, “Todo Mundo approdo Lindo”

Nell’ambito della 6^ edizione della rassegna OCTOBER JAZZ FOR PEACE 2025, Giovedi 23 ottobre, alle ore 21,00 -presso l’Auditorium della Chiesa del Sacro Cuore di Altamura- andrà in scena “Todo Mundo approdo Lindo, il progetto di ampio respiro che vede Nando di Modugno, uno dei chitarristi più rappresentativi della scena sia jazz che classica pugliese, duettare con la voce di Lisa Manosperti, in un viaggio tra Spagna-Portogallo e Brasile dei racconti di Jorge Amado, passando dalle melodie del Fado di Dulce Pontes ei Chori di Hermeto Pascoal, alle escursioni vocali di Maria Joao. (𝐼𝑛𝑓𝑜 / 𝑃𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑊ℎ𝑎𝑡𝑠𝑎𝑝𝑝 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖 𝟑𝟒𝟖𝟕𝟓𝟒𝟑𝟖𝟑𝟎)
Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.