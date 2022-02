Presso IAC Centro Arti Integrate – via Casalnuovo 154, Matera- Sabato 5 febbraio – h. 18:30 (Botteghino h. 18.00), va in scena “Il Pifferaio Magico”, di Teatrop con Pierpaolo Bonaccurso, Greta Belometti, Fabio Tropea | regia Piero Bonaccurso | musica dal vivo Fabio Tropea | Sand art Greta Belometti

C’era una volta un pifferaio… e l’Isola che non c’è!

È la storia in rima della città di Hamelin vessata e intimorita dall’invasione dei topi. A salvarla è un piccolo uomo, un pifferaio, che con la magia della sua musica riesce ad allontanare i piccoli roditori. Quando, però, i cittadini non rispettano gli accordi presi, il pifferaio pensa bene di portare con sé tutti i bimbi della città. La famosa favola di Hamelin finisce così. Noi, invece, abbiamo immaginato il magico pifferaio condurre i bimbi in un’isola fantastica e molto conosciuta: l’Isola che non c’è.

Biglietto: 5,00€

Presso IAC Centro Arti Integrate – via Casalnuovo 154, Matera

Durata: 55 minuti.

Per un pubblico dai 5 anni in su, adatto alle famiglie.

Posti limitati. Prenotazione consigliata tramite il form: https://bit.ly/IlPifferaio

Per informazioni: 392 743 1124 | Lun – Giov h. 10:00 – 13:00

Nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, per assistere agli spettacoli è necessario presentare il Super Green Pass (a partire dai 12 anni) e indossare una mascherina FFP2 (a partire dai 6 anni).