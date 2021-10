Si terrà mercoledì 13 ottobre 2021 -alle ore 09,30- presso l’Istituto Tecnico Agrario Statale G. Briganti di Matera, in contrada Rondinelle, l’evento dal titolo “La cerealicoltura ieri, oggi e domani…” per la presentazione del progetto di valorizzazione della filiera agroalimentare cerealicola denominato GURAL.

“La Società Tenute Lucane – si legge in una nota– , in qualità di capofila nonché beneficiaria del Progetto di Valorizzazione delle Filiere Agroalimentari (PVF) – PSR 2014/2020 – Regione Basilicata –denominato GURAL ed il Consorzio di Tutela e Valorizzazione del Grano Duro Appulo Lucano organizzano un evento con lo scopo di presentare il progetto di filiera costituito per il comparto cerealicolo coinvolgendo i soggetti dell’intera filiera quali produttori cerealicoli, mulini, panifici e pastifici che rappresenteranno ai partecipanti le rispettive realtà d’impresa e la fondamentale importanza di innovare le tecniche di produzione, avendo beneficiato degli strumenti agevolativi regionali, che consentiranno alle stesse di poter effettuare gli investimenti necessari per raggiungere gli obbiettivi previsti, verso un modello di aggregazione sempre più costruito e consolidato.

All’evento parteciperanno oltre ai rappresentanti del Consorzio anche i Docenti Universitari e i rappresentanti delle Istituzioni, chiuderà i lavori l’Assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata – Francesco Fanelli.

Seguirà alla conferenza una dimostrazione dell’evoluzione delle tecniche di raccolta e coltivazione con una degustazione finale dei prodotti della filiera cerealicola.”