All’IC Pascoli di Matera la celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”

Martedì, 17 marzo 2026 si celebra anche a Matera la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, istituita per ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, essenziali per la corretta e rispettosa convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica. L’associazione culturale “Storia e Memoria” Aps Ets di Matera, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Pascoli di Matera, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Matera, ed il Coordinamento tra le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Matera hanno reso noto di aver “organizzato, presso la struttura dell’Istituto Pascoli, in Viale Parini,1 Matera, una cerimonia per celebrare la “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera”, fissata, il 17 marzo, dalla Legge n. 222 del 23 novembre 2012, data della proclamazione, a Torino (il 17 marzo del 1861), dell’Unità d’Italia. La cerimonia avrà inizio alle ore 11:00 e proseguirà, dopo l’alza bandiera, con la lettura degli elaborati a tema da parte degli alunni. A seguire l’ammaina bandiera che segnerà il termine della cerimonia.”

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