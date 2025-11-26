All’IC Fermi di Matera “La Notte Bianca dei Bambini”, per i piccoli che devono iscriversi alla scuola dell’infanzia

“L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” è lieto di invitare tutti i bambini e le bambine in procinto di iscriversi alla scuola dell’infanzia a vivere un’esperienza unica e suggestiva: “La Notte Bianca dei Bambini”, un appuntamento speciale dedicato ai più piccoli, pensato per avvicinarli al mondo della scuola attraverso il calore delle storie, il piacere della lettura condivisa e la magia di un’atmosfera avvolgente.” E’ quanto si spiega in una nota in cui si specifica che “L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 2 ai 3 anni, si svolgerà dalle 18:00 alle 19:00 nelle diverse sedi della scuola, secondo il seguente calendario:

• 1 dicembre – Plesso Sanniti

• 2 dicembre – Plesso Guerricchio

• 3 dicembre – Plesso Meucci

• 4 dicembre – Plesso Cosenza.

Durante ciascun incontro, i piccoli partecipanti – accompagnati dai loro familiari – saranno accolti dagli insegnanti per un momento di lettura dolce e coinvolgente: un tempo lento, caloroso, in cui le parole diventano carezze culturali e le storie diventano ponti emotivi verso il mondo della scuola.

Tra nuvole morbide, stelline luminose e illustrazioni che profumano di sogno, i bambini potranno vivere un’esperienza rassicurante e divertente, perfetta per muovere i primi passi nella realtà scolastica in modo positivo e affettuoso.

Per sentirsi ancora più a proprio agio, invitiamo i piccoli ospiti a indossare il loro pigiama

preferito e a portare con sé un peluche, un cuscino e una copertina: perché la notte si colora di magia quando ci si sente al sicuro, coccolati e pronti a immergersi nelle storie.

Vi aspettiamo per leggere insieme… prima di andare a letto!

Un’occasione speciale per conoscere la scuola, gli insegnanti e scoprire che crescere può essere un viaggio meraviglioso, soprattutto quando si parte dal mondo dei libri.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai singoli plessi dell’Istituto Comprensivo “E.

Fermi”.“

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.