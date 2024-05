All’IC Fermi di Matera domani incontro su “Donne e Legalità”

“Come di consueto, in occasione dell’anniversario della Strage di Capaci (23 maggio 1992) i ragazzi della Secondaria di Primo grado dell’Istituto scolastico ”E. Fermi” di Matera celebreranno la ricorrenza mediante la presentazione di attività laboratoriali di cittadinanza attiva realizzate nel corso dell’anno scolastico in corso in collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.

I lavori gestiti dagli alunni delle classi Seconde, avranno luogo giovedì 23 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso l’Aula Magna del plesso Fortunato in via E. Fermi, 10.

E’ previsto un momento con esecuzioni musicali a cura degli alunni strumentisti delle classi Terze.

All’incontro, dedicato al tema delle “Donne e Legalità”, oltre a rappresentanti istituzionali degli Enti territorialmente competenti, parteciperanno Franco Larosa, componente dell’Associazione FAI Antiracket Falcone-Borsellino di Montescaglioso, l’Avv. Agata Armanetti e la dott.ssa Raffaella Calia del MoDD (Movimento per i diritti delle donne) e sarà proiettato un intervento video di Nelly Paiano. Sarà presente il Vice Prefetto Aggiunto dott. Francesco Papagni.”

