All’Emporio Morelli il premio nazionale ”impresa longeva”

Lo merita eccome, dopo aver conseguito, in passato, quello della Camera di commercio di Matera. E con merito, vista la costanza generazionale, che in quella bottega di via delle Beccherie, si intreccia con la passione, l’esperienza , la simpatia e la disponibilità di quanti si sono avvicendati e si avvicendano dietro a quel bancone. Mest V’cinz ,che di compleanni continua a festeggiarli, ricordando fatti e personaggi del secolo o scorso, ha da raccontare tanto a figli e nipoti. Dalla sua bottega, l’Emporio Morelli, sono passati in tanti per le richieste più diverse: dalla ”medicina” per le olive, al materiale elettrico, dal modellismo, agli articoli per camperisti a quelli per carnevale e per il Natate tutto l’anno. E’ così da 140 anni e con l’apertura alla vetrina del web, che raggiunge tutti i Paesi del Globo. Auguri in mille lingue e anche in dialetto materano, come canta a Natale quel ”Babbo” in giaccone rosso e barba bianca, come i fili di stoppa che quel 19 marzo di 14 decenni orsono affibiò alla bottega un nomignolo, rimasto nella memoria della più antica attività commerciale di Basilicata e,chissà, d’Italia. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Unioncamere , Andrea Prete, prendete nota…



IL Comunicato Stampa

L’EMPORIO MORELLI DI MATERA, TRA I PIU’ ANTICHI DELLA BASILICATA, COMPIE 140 ANNI DI ININTERROTTA ATTIVITA’

Il Grande Emporio Morelli di Matera, tra i più antichi della Basilicata ad essere ancora in attività, compie 140 anni. Meglio conosciuto come “Michele la stoppa”, lo storico emporio che si trova in via delle Beccherie, fu fondato il 19 aprile del 1883 da Michele Acito, tris-nonno dell’attuale titolare. Da allora l’azienda è rimasta sempre nelle mani della stessa famiglia. Trasformata in società di fatto con l’ingresso del cognato del fondatore, Angelo Raffaele Latorre, l’azienda passò a Emanuele Morelli (bis-nonno dell’attuale titolare) e dal 4 marzo 1958 è stata affidata a Vincenzo Morelli e poi all’attuale titolare Biagio Emanuele Morelli, figlio di Vincenzo. L’emporio è una delle attività più antiche ancora attive nella città di Matera da tutti conosciuta come “Michele La stoppa” perché il fondatore introdusse a Matera la vendita della canapa (stoppa) prodotto di cui se ne ignorava persino l’esistenza in città. Fu appunto Michele Acito, il quale da militare prestava servizio come guardia carceraria nel salernitano – dove tale prodotto abbondava e veniva largamente impiegato nella confezione di manufatti – a constatarne la agevole lavorazione, la robustezza, la durata del filato e la convenienza economica, a proporlo alle donne materane, dedite allora alla filatura della lana e del cotone per la confezione di capi di vestiario e di tessuti per l’uso più svariato.

Allorché realizzò a Matera la sua iniziativa commerciale e pensò bene di saggiare il terreno invogliando la clientela a “provare” anche la stoppa. Il tentativo sortì risultati positivi.



La prima balla si esaurì in breve tempo. Le acquirenti, soddisfatte, divulgarono in tutta la città la notizia della eccezionale prodotto e da allora ci fu una vera e propria corsa all’acquisto della stoppa attribuendo al titolare il soprannome di “Michele la stoppa” con cui ancora oggi i materani indentificano non solo l’attività, ma anche un punto di riferimento nel centro cittadino. Oggi il negozio è stato ampliato e restaurato. Ai tradizionali prodotti si sono aggiunti articoli per il presepe, per il modellismo, per il campeggio, nonché elettrodomestici e sofisticate apparecchiature elettroniche, settore seguito con particolare competenza dal titolare, Emanuele. Come ogni anno, a settembre l’emporio allestisce le vetrine per il Natale, vera e propria istituzione per i materani che trovano pupi e materiale dedicato all’arte presepiale con un assortimento diventato elemento di richiamo turistico per coloro che visitano Matera. L’Emporio Morelli è un riferimento di passione e professionalità che è entrato di diritto nella storia del costume e della cultura materana con la pazienza e la mitezza che ha fatto grande la famiglia Morelli.

Matera, 17 aprile 2023