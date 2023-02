Alle “panchine rosse” di Via La Malfa a Matera, sit-in contro discriminazioni di genere

“Su iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini e cittadine materani” domani, sabato 11 febbraio, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, presso le “panchine rosse” in Via Ugo La Malfa a Matera, si terrà un sit-in di confronto e riflessione sui temi della discriminazione di genere. Nel documento diffuso si spiega che l’iniziativa intende “ricordare significato e valore ad un simbolo, quello delle panchine rosse appunto, che diventa invece strumento attraverso il quale riflettere su azioni e pratiche concrete, che possano permettere a tutte le donne di affermare la propria libertà e il pieno diritto di autodeterminarsi ed affermarsi come persona, fuori dai ruoli che le vengono attribuiti secondo una cultura tradizionale e retrograda. I valori della non violenza, del rispetto e della parità di genere che diventano pratica quotidiana, attraverso i gesti, il linguaggio e le scelte politiche. Grazie alla rete di relazioni ed un prezioso tam tam tra semplici cittadini e associazioni sensibili alle tematiche affrontate, l’iniziativa spontanea sta diventando una rete che si intende allargare, per la piena affermazione ai principi sostenuti.”

Nella medesima nota si informa che avrebbero fornito l’adesione all’iniziativa:

“- Rappresentanti della Commissione pari opportunità dell’ordine degli avvocati di Matera;

– Organismo pari opportunità e gruppo gioventù nazionale di Fratelli d’Italia;

– Associazione ZONTA;

– Associazione Fidapa;

– Associazione Collettivo Donne Matera;

– Le consigliere comunali Cinzia Scarciolla, Milena Tosti, Marina Susi e Imma Mila Parisi e i consiglieri comunali Pasquale Doria e Liborio Nicoletti.“

