“Un vero e proprio viaggio attraverso la storia dei più grandi musicisti del mondo e delle loro composizioni più celebri. E’ il mondo dello swing quello che andrà in scena il 15 novembre alle 20,30 all’Auditorium Gervasio nello spettacolo “Non solo swing” che rientra nel cartellone dell’associazione culturale “Il Palcoscenico”.”

E’ quanto si legge in una nota che così prosegue:

“Un tassello significativo, quello segnato, che contiene tutti gli elementi per essere apripista di una nuova stagione musicale in città”, secondo il presidente Nicola Trombetta che aggiunge: “Considero questa produzione una sorta di anteprima per fare ascoltare, vivere e respirare l’area dello swing, una musica che ha più di ottant’anni ma non li dimostra. L’idea è quella di strutturare nei prossimi anni un “Matera Swing Festival” , in cui artisti italiani e internazionali possano esibirsi a Matera, in quella che, seppur non ne parli più nessuno, fino a qualche anno fa rappresentava il “faro culturale” del Mezzogiorno d’Italia. Nel prossimo mese l’attività del Palcoscenico si completerà con altre produzioni di alto livello artistico e che si esibiranno nella città dei Sassi.”

“”Non Solo Swing” -specifica la nota- e’ nato da un progetto ideato dal celebre artista e compositore Cosimo Maragno. Il percorso musicale aprirà uno spazio in grado di passare dalle ritmiche più tradizionali a quelle più moderne con una espressività melodica di carattere be-bop. Il repertorio sarà composto da standard americani, canzoni Italiane rivisitate e brani originali.

Sul palco, con Cosimo Maragno alla chitarra, ci sarà un grande ospite, Daniele Scannapieco al sassofono insieme a Dee Dee Joy alla voce, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria.”

Biglietto unico 10 euro (escluso diritti di prevendita)

Prevendita: Cartoleria Montemurro, via delle Beccherie 69 – 0835.333411

Info: 3271306147