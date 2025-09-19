All’Archivio di Stato di Matera una due giorni di studi dedicate all’architettura

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Archivio di Stato di Matera organizza, il 27 e 28 settembre, due giornate di studi dedicate al tema dell’architettura, declinazione italiana del filo conduttore europeo Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future.

“L’iniziativa -si spiega in una nota- celebra i 70 anni dall’istituzione dell’Archivio di Stato di Matera e accompagna la conclusione di due significative donazioni di archivi privati: l’archivio dell’architetto Mattia Antonio Acito e l’archivio dell’ingegnere Piergiorgio Corazza. Entrambi protagonisti del rinnovamento urbanistico della città, le loro testimonianze arricchiranno il patrimonio documentale della comunità.

Le giornate di studio offriranno a laureati, dottorandi e giovani ricercatori, insieme ai loro docenti, l’opportunità di presentare ricerche e progetti alla comunità scientifica e cittadina, creando un dialogo tra memoria storica e prospettive future.”

