venerdì, 19 Settembre , 2025
HomeEventiAll'Archivio di Stato di Matera una due giorni di studi dedicate all'architettura
Eventi

All’Archivio di Stato di Matera una due giorni di studi dedicate all’architettura

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, l’Archivio di Stato di Matera organizza, il 27 e 28 settembre, due giornate di studi dedicate al tema dell’architettura, declinazione italiana del filo conduttore europeo Heritage and Architecture: Windows to the Past, Doors to the Future.
L’iniziativa -si spiega in una nota- celebra i 70 anni dall’istituzione dell’Archivio di Stato di Matera e accompagna la conclusione di due significative donazioni di archivi privati: l’archivio dell’architetto Mattia Antonio Acito e l’archivio dell’ingegnere Piergiorgio Corazza. Entrambi protagonisti del rinnovamento urbanistico della città, le loro testimonianze arricchiranno il patrimonio documentale della comunità.
Le giornate di studio offriranno a laureati, dottorandi e giovani ricercatori, insieme ai loro docenti, l’opportunità di presentare ricerche e progetti alla comunità scientifica e cittadina, creando un dialogo tra memoria storica e prospettive future.”

Articolo precedente
MOBILITY WEEK, A GINOSA 21 SETTEMBRE GIORNATA SENZA AUTO
Articolo successivo
ASM: potenziati gli ambulatori a Tinchi con nuove specialità in Reumatologia e Logopedia
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti