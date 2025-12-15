All’Archivio di Stato di Matera l’incontro “Casanova e il tempo della modernità” con Pierfranco Bruni

Giovedì 18 dicembre 2025, dalle 9.30 alle 12.30, l’Archivio di Stato di Matera ospiterà l’incontro “Casanova e il tempo della modernità”, dedicato alla figura di Giacomo Casanova, protagonista centrale della cultura europea del XVIII secolo e testimone delle trasformazioni del suo tempo.

Ospite dell’evento sarà Pierfranco Bruni, scrittore e saggista, che presenterà e approfondirà i temi del suo libro Casanova. Il seduttore nobile (Solfanelli Editore). L’incontro offrirà una lettura critica di Casanova che supera l’immagine stereotipata del seduttore, restituendone il profilo di intellettuale, viaggiatore e interprete di una nuova visione dell’uomo e della società.

Attraverso un percorso storico e letterario, Bruni analizzerà il rapporto tra Casanova e il concetto stesso di modernità, mettendo in luce la complessità culturale e simbolica, nonché il valore della sua opera e del suo pensiero nel contesto europeo del XVIII secolo.

