All’Albert House jazz club di Matera in attesa della serata dedicata a Marylin

Per i jazzofili quel nome riconduce al grande trombettista statunitense Chat Baker, che pubblico nel 1973 per l’etichetta Beverly Hills Records e a Matera Dino Plasmati, al rione Piccianello, ha uno spazio dove la musica dal vivo è di casa. Un porto di mare o quasi, come si suol dire, dove musicisti e appassionati, amici., si divertono insieme dal primo accordo di chitarra per esempio o sulle note di una canzone di successo o su ”armonie” improvvisate. L’Albert House ospiterà il prossimo 23 febbraio,alle 20.30, una serata dedicata alla grande attrice, e anche cantante del secolo scorso Marylin Monroe https://giornalemio.it/eventi/mito-e-successi-omaggio-a-marilyn-allalbert-house-jazz-club/. Naturalmente occorre prenotarsi per un concerto e una serata davvero unici.

