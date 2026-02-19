Alla Pinacoteca Provinciale di Potenza, sabato, incontro con l’autrice di “Come in un film”, Anna Giammetta

“Come in un film. Viaggio nell’Italia ispirata al cinema è il libro scritto da Anna Giammetta, Altrimedia Edizioni, che verrà presentato sabato 21 febbraio alle 17,30, nella Pinacoteca Provinciale di Potenza.” Lo si annuncia con una nota in cui si specifica che “L’opera nasce da un lungo lavoro di esplorazione e documentazione dell’autrice: un itinerario narrativo che attraversa l’Italia seguendo le tracce dei film che hanno segnato l’immaginario nazionale, raccontando luoghi, atmosfere e storie che continuano a dialogare con il presente. L’evento, organizzato dal Circolo culturale Gocce d’Autore in collaborazione con il Polo della Cultura della Provincia di Potenza, vedrà la partecipazione, oltre che dell’autrice, di Gabriella Lanzillotta, per Altrimedia Edizioni, che illustrerà la genesi editoriale del progetto e di Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, che offrirà un contributo sul ruolo del cinema nella valorizzazione dei territori e sulle opportunità per la Basilicata. A dialogare con l’autrice sarà Eva Bonitatibus, presidente del Circolo culturale Gocce d’Autore, che guiderà il pubblico in un confronto sui temi del libro, sul rapporto tra territorio e linguaggi audiovisivi e sul valore culturale dei luoghi raccontati. Le letture di alcuni brani del volume saranno affidate ad Anna Anastasio, che accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo tra suggestioni cinematografiche e paesaggi italiani. L’iniziativa rientra nel programma culturale promosso dal Circolo Gocce d’Autore, impegnato nella diffusione della lettura, nella promozione degli autori contemporanei e nella valorizzazione del dialogo tra arti, linguaggi e comunità.

Anna Giammetta è una giornalista e autrice che da anni si occupa di cultura, cinema e narrazione del territorio. Laureata in discipline umanistiche, ha sviluppato un percorso professionale che unisce la ricerca sul linguaggio cinematografico alla valorizzazione dei luoghi italiani attraverso le storie, le immagini e le produzioni audiovisive che li hanno resi celebri. Collabora con riviste e realtà culturali nazionali, occupandosi di reportage, approfondimenti e percorsi tematici dedicati al rapporto tra cinema, società e identità collettiva. La sua scrittura si distingue per l’attenzione ai dettagli, la capacità di intrecciare memoria e attualità e l’interesse per le trasformazioni culturali che attraversano il Paese. Con questo progetto, Giammetta conferma la sua vocazione a raccontare l’Italia attraverso le sue rappresentazioni artistiche, offrendo al lettore uno sguardo originale e sensibile sul legame profondo tra paesaggi, comunità e cultura cinematografica.”