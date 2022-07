Alla Fondazione Le Monacelle, oggi, presentazione opere dell’artista Giovanni Copelli

Verranno presentate questa sera, 31 luglio 2022, a partire dalle ore 20.30, le opere realizzate dall’artista Giovanni Copelli durante la prima edizione del progetto sulle residenze artistiche promosso congiuntamente dalla Fondazione Le Monacelle e dalla Cna con il patrocinio del Circolo Culturale La Scaletta.

“Il progetto culturale delle “Residenze Artistiche” -si legge in una nota- realizzato all’interno della sede della Fondazione Le Monacelle in Via Riscatto 9/11 è il primo di una lunga serie futura e si inserisce nel solco della valorizzazione e diffusione della creazione artistica contemporanea.

L’artista Giovanni Copelli, felice di essere stato il primo ad inaugurare la stagione 2022, insieme a Stefano Siggillino direttore artistico del Progetto presenterà le opere create nei 15 giorni di lavoro che verranno lasciate in dono alla Fondazione e che sarà possibile visitare a partire dal giorno 31 luglio 2022.

La serata vedrà anche la performance artistica di Luca Disimino.

Alla serata interverranno oltre all’artista Giovanni Copelli e al Direttore artistico Stefano Siggillino, Leo Montemurro Presidente CNA Basilicata, Antonella Salvatore Ambrosecchia direttrice della Fondazione Le Monacelle, ed Edoardo Delle Donne in rappresentanza del Circolo Culturale La Scaletta.”