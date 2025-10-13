Alla cena della ”Mensa” ci pensa il ”Sindaco” di Piccianello!

Ma come? A ”Piccianidd”, nel quartiere di Piccianello, dove ci si conosce un po’ tutti nonostante il ‘turnover” di giovani coppie che cominciano da qui, l’arrivo di migranti di varie etnie, il passaggio di turisti che entrano e lasciano Matera con l’impegno di tornare, magari per la festa della Bruna, con la visita alla fabbrica del carro trionfale, hanno anche il Sindaco? Quando lo hanno eletto? E che fa? Nessun rogito notarile. Ci mancherebbe…avere a cha fare con le carte, poi. Non è nella logica e nel modo di fare, all’insegna della goliardia, di Adriano Scarciolla che insieme al sindaco in carica, Francesco Lopez, veterano del Corpo dei Vigili del Fuoco e ad altre cinquanta persone – tutti maschi- si riuniscono ormai da 10 anni, e almeno un paio di volte l’anno, un consiglio di quartiere per fare ”uascezza” o per fare del bene. E non mancano all’appuntamento annuale, come quello di venerdì 24 ottobre, per dare una mano, mettendo mano alla coscienza e al portafogli… a sostegno della Mensa dei poveri voluta da Don Giovanni Mele, portata avanti con spirito di altruismo da volontari e da quella continuità operativa di don Angelo Tataranni. Quel giovane sacerdote formatosi con Don Giovanni alla scuola di parrocchia e di quartiere, immersa nel sociale, e che oggi ricopre l’importante e impegnativa funzione di direttore della Caritas diocesana. E per sostenere l’attività della Mensa, nella serata del 24 ottobre, presso la Mensa Don Giovanni Mele’ di via Cererie- via Umbria si terrà ” la cena del sindaco di Piccianello”. Una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla mensa. Partecipazione aperta,naturalmente ai residenti,e anche quanti da altri quartieri, borghi o animati da spirito di beneficenza, vorranno partecipare e contribuire a una buona causa. Per informazioni, prenotazione e consegna quota di partecipazione potete rivolgervi al market Conad Margherita in via Racioppi 7, a Sandrottica in via Marconi 117 e al Romaclub Lucania in vico dei Peuceti n.29.



L’impresa, come si suol dire, vale la spesa…E il menù del sindaco di Piccianello è di quelli da non perdere, all’insegna della tradizione e della genuinità. ” Pans sana in corpore sano” citando il latino maccheronico… Eccolo : cocktail di benvenuto, antipasti con portate di lampascioni, ricotta fritta, fave e cicorie, scufflè di zucchine, cacomela di ricotta. Nei ”Primi” piatti spazio al risotto con spinaci, fusilli con i cruschi. Salsiccia di maiale con patate al forno e puntine di maiale con insalata e pomodori per i secondi. Naturalmente c’è anche il dolce con i tradizionali ”sporcamuss”, frutta di stagione, bevande, caffè e amari. Chiusura con la cerimonia di investitura,appannaggio del gran cerimoniere Adriano Scarciolla, per il sindaco di Piccianello 2026. Una carica che spetta, oltre alla fascia tricolore, a colui che si sarà segnalato per un’azione meritoria. Poi gli ” Hurrà, Hurrà ”, accompagnati dal goliardico ( ci mancherebbe) ” S(i)m titt d’ Piccianidd”. Siamo tutti di Piccianello… E allora fatevi avanti, mettendo mano alla tasca per la cena del sindaco di un quartiere, che ha una carica davvero unica non retribuita.