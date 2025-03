Alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera, workshop con Premio Nobel Klaus Butterbach-Bahl,

Il 3 e il 4 aprile la Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera ospiterà il workshop “SOILN-DATACUBE”, evento di alto livello scientifico e istituzionale organizzato in collaborazione tra il Centro di Ricerca della Commissione Europea , il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (DAFE) dell’ Università degli Studi della Basilicata e il laboratorio “ Giardino delle Tecnologie Emergenti. ” Il workshop, dedicato all’innovazione nella misurazione e modellizzazione delle emissioni di gas serra nel settore agricolo e le sue potenziali ricadute per la società, riunirà funzionari della Commissione Europea ed esperti di fama internazionale. Fra i relatori il prof. Klaus Butterbach-Bahl, insignito del Premio Nobel per la Sostenibilità nel 2024.

