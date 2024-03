Alla Caritas di Matera, inaugurazione Murales sul DONO

“Essere coraggiosi, ma non santi e nemmeno eroi. Perché, per varcare la linea d’ombra,

bisogna agire assieme a tanti piccoli uomini febbricitanti e risoluti” (J. Conrad, 1917). E’ la citazione che apre il comunicatoi stampa con cui si annuncia che “Venerdì 15 marzo alle ore 9:30 presso la sede della Caritas Diocesana di Matera-Irsina sita alla Via Cappuccini, 15 si svolgerà l’evento di inaugurazione del Murales che ha come tema il DONO. Il Murales è stato realizzato nell’ambito delle Bacheche “Cultura e Tempo Libero e Cittadinanza Attiva”, rispettivamente gestire dalla Cooperativa Maecenatis-Arch. Beniamino Contini e dalla Caritas Diocesana di Matera-Irsina, del progetto “Sound Good- Tornare in Onda”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Il progetto si prefigge di contrastare, di concerto con il partner USSM – Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni – di Potenza (referente per la presa in carico dei minori segnalati all’autorità giudiziaria), fenomeni di violenza e devianza che coinvolgono minori tra i 10 e i 17 anni segnalati all’Autorità Giudiziaria minorile.

SOUNDS GOOD parte dall’assunto che i ragazzi “difficili”, alle prese con la loro tortuosa “linea d’ombra”, hanno bisogno di essere ascoltati e orientati nel mondo reale, sentirsi parte del gruppo dei pari e accolti dagli adulti, trovare opportunità e percorrerle in maniera costruttiva. Smettere insomma di essere soltanto i loro errori e stare dentro la comunità, diventando cittadini attivi e responsabili.

L’arte e la bellezza sono un importante strumento di educazione e di recupero.

Il murale è stato realizzato dai ragazzi in carico al progetto e dagli studenti del Liceo Artistico “Carlo Levi” di Matera, attraverso la sottoscrizione di un PCTO, che nello stile della Peer education, hanno condiviso le loro competenze e trasformato l’idea in una vera e propria opera d’arte.

Il murale è stato anche candidato al contest nazionale sul DONO dell’Istituto Italiano della

Donazione.

L’idea di realizzare il murale nella sede della Caritas Diocesana ha inteso coniugare la duplice finalità di educare i minori alla consapevolezza e conoscenza delle fragilità, poichè presso questa sede vi è anche il Centro di Prima Accoglienza per persone senza dimora e di abbellire quel luogo nella consapevolezza che la bellezza aiuta a lenire le ferite.

Partecipa all’evento per l’inaugurazione l’artista Igor Scalisi Palmiteri

(https://www.igorscalisipalminteri.it/), colui che tra le altre cose ha anche realizzato il murale al Parco Verde di Caivano, NESSUNO RESTI SOLO.

La giornata prevede due momenti, uno di riflessione e l’altro di inaugurazione vera e propria del murale in cui l’artista Igor lascerà un suo segno artistico all’interno dell’opera. Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.www.conibambini.org .”

PROGRAMMA DELL’EVENTO:

h 9:30 Accoglienza

h 10:00 Saluti

Presidente Consorzio LA CITTA’ ESSENZIALE dott. Giuseppe Bruno

Direttore Caritas Diocesana di Matera-Irsina don Angelo Tataranni

Dirigente Liceo Artistico Prof.ssa Patrizia Di Franco

Direttrice Ufficio di servizio sociale per i minorenni USSM dott.ssa Caterina Ferrone

h 10:30 Intervento- testimonianza di Igor Scalisi Palmiteri

h 11:30 Presentazione del murale a cura dei ragazzi

h 11:45 Inaugurazione con EN PLAIN AIR artistica di Igor Scalisi Palmiteri che realizzerà un segno artistico all’interno del murale

h 13:00 Aperitivo conclusivo e saluti

Modera: Beatrice Volpe _ giornalista

Nel pomeriggio l’artista Igor Scalisi Palmiteri e il gruppo di coordinamento del progetto faranno una “passeggiata” per i quartieri della città di Matera per identificare il luogo nel quale possa essere realizzato, nella modalità della Residenza Artistica, un murales da donare alla Città di Matera.

Questa attività si colloca come azione partecipativa del progetto che si apre alla Città e con essa costruisce la comunità educante.”