Aliano: “Vecchi frantoi lucani” in mostra a “La luna e i calanchi”

La festa della paesologia “La luna e i calnchi” , ideata e diretta da Franco Arminio, è giunta quest’anno alla XIII edizione e si svolgerà come sempre ad Aliano (Mt), dal 21 agosto al 25 agosto 2024. Oltre al programma che riportiamo più avanti in dettaglio, per tutti i giorni della manifestazione, l’associazione MUV Matera, in collaborazione con SCATTO LUCANO farà tappa con il tour della sua mostra fotografica “VECCHI FRANTOIO LUCANI”. Mostra che, dopo le varie edizioni in Matera e San Martino D’Agri, sarà possibile visitarla in Aliano nei locali di Piazzetta Panevino. Le fotografie sono opera di Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia, Mario Bruno Liccese e Antonio Lionetti.

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO de “La Luna e i Calanchi”:

*(l’evento con Rocco Papaleo è stato spostato al 23 agosto e quello con Dario Brunori al 24, come potete leggere sotto)

21 agosto

18.00, Anfiteatro dei calanchi

Note d’avvio

Franco Arminio e Luigi De Lorenzo

con Rino Locantore, Caterina Pontrandolfo, Eduarda Iscaro, Pino Gala

20.00, sotto la casa di Levi

Lirica del paesaggio – Mattinale

Raffaele Natale e Serena Gatti

21.00, sotto la casa di Levi

Timbe-condra-timbe

Visioni poetiche

Poesie in dialetto di Vincenzo Mastropirro

Foto visionarie di Mauro Ieva

22.00, Piazzetta Panevino

Il triangolo degli schiavi

di e con Ulderico Pesce

23.00, Piazzetta Panevino

Alessandro D’Alessandro Solo

Canzoni per organetto ‘preparato’ ed elettronica

24.00, Piazzetta Panevino

Concerto dei Totarella

01.00, Piazzetta Panevino

Canzoni a strofinaccio

Makardìa

02.00, Piazzetta Panevino

Sinfonia delle mucche

Guido Celli

22 agosto

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

09.30, Casa della paesologia

Donato Salzarulo, Il lavoro del poeta

10.30, Auditorium dei calanchi

La strana storia della tarantella

Pino Gala

11.30, Auditorium dei calanchi

Stradario di uno spaesato

Mauro Minervino

12.30, Auditorium dei calanchi

Incontro con Luigino Bruni

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

16.00

PASSEGGIATA NEI CALANCHI

con Lara Chiellino, Ginevra Di Marco, Dario Brunori, Franco Arminio, Rino Locantore, Tiziana D’Ascenzo, Claudia Fabris, Alessandro D’Alessandro, Peppe Leone, Ulderico Pesce

22.30, Auditorium dei calanchi

Il monello di Chaplin

commentato al pianoforte da Rocco De Rosa

22.00, sotto la casa di Levi

La rosa nel bicchiere, le poesie di Franco Costabile

Lara Chiellino e Vincenzo Mastropirro

23.00, sotto la casa di Levi

La mappa dei luoghi selvatici

Giuseppe Semeraro, Luigi Gherzi

23.30, Piazzetta Panevino

Canzoni della mala

Eduarda Iscaro

24.00, Piazzetta Panevino

È stato un tempo il mondo

Ginevra Di Marco trio e Franco Arminio

02.00, Piazzetta Panevino

Peppe Leone e Andrea Tartaglia

03.00, Piazzetta Panevino

Radio Lausberg

3.30, Piazzetta Panevino

Letture di poeti sconosciuti

23 agosto

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

9.30, Casa della paesologia

Donato Salzarulo, Il lavoro del poeta

10.30, Auditorium dei calanchi

Modernità alternative. Tenere aperta la porta del possibile

Gianfranco Nappi

11.30, Auditorium dei calanchi

Ragionando su Franco Costabile

Andrea Di Consoli

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

16.30, Auditorium dei calanchi

La poesia di Franco Fortini

Donato Salzarulo

17.30, Auditorium dei calanchi

Cristina Dell’Acqua, Laura Valente

Le tre D di Socrate: Dubbio, Daimon, Desiderio

19.00, Auditorium dei calanchi

La vita resistente

Marcela Serli, Andrea Collovino

19.30, Museo Paul Russotto

Il flauto e il tamburo

Alessandra Rombolà e Ingar Zach

20.30, sotto la casa di Levi

Non possiamo abituarci a morire

Paolo Capodacqua, Angelo Ferracuti

21.30, sotto la casa di Levi

Giuseppe Semeraro,

Mio nonno è il mulo

22.00, Anfiteatro dei calanchi

Chiara D’Auria in quartetto

23.00, Anfiteatro dei calanchi

Rocco Papaleo, Franco Arminio

Che dobbiamo fare?

02.00, Piazzetta Panevino

I Rareca

Canzoni libere

3.00, Piazzetta Panevino

Taverna Penta

Concertino da matrimonio

4.00, Piazzetta Panevino

Emilio Stampone

Da New York ad Aliano passando per la Maiella

4.30, Piazzetta Panevino

Luis Di Gennaro

Piano inclinato

5.30 – Alba nei calanchi

La Cameriera di Poesia

Claudia Fabris

24 agosto

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

9.30, Casa della paesologia

Donato Salzarulo, Il lavoro del poeta

11.00, Auditorium dei calanchi

Carmine Nardone

Terra e ancora terra

12.00, Auditorium dei calanchi

Geografie sentimentali

Franco Arminio, Andrea Di Consoli, Angelo Mellone

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

16.00, Casa della Paesologia

Le nostre poesie da Fermo

Adelelmo e Simone Ruggieri

16.30, Auditorium dei calanchi

Parlesia. La lingua segreta della musica napoletana

Valeria Saggese con Paola Salurso: voce

Vincenzo Bavuso: piano e tastiere

17.30, Auditorium dei calanchi

Dimenticami dopodomani

Letture di Andrea Di Consoli

18.30, Auditorium dei calanchi

I’m not a Robot. Manifesto di sopravvivenza poetica per umani

Andrea Melis

19.30, Auditorium dei calanchi

Alienate

Con Francesca Ritrovato e Fabio Macagnino

20.00, Piazzetta Panevino

Restituzione del laboratorio ‘Canto in luogo’

di Caterina Pontrandolfo

20.30, sotto la casa di Levi

Lirica del paesaggio – Notturno

Raffaele Natale e Serena Gatti

21.30, sotto la casa di Levi

Abbaglio piramide infesto splendore (atti fatui sull’amore)

Guido Celli

22.30, Anfiteatro dei calanchi

Rotte distratte

Rocco De Rosa piano solo

23.00, Anfiteatro dei calanchi

Dario Brunori e Franco Arminio

Canzoni e versi contro la paura

01.00, Piazzetta Panevino

Assurd in concerto

02.30, piazzetta Panevino

Salentrio in concerto

04.00, Cimitero di Aliano

Suoni e letture per finire

Franco Arminio, Alessandra Rombolà, Ingar Zach

Pasquale Innarella

06.00

Alba e colazione di congedo

a piazza San Luigi

Quest’anno la giornata del 25 è da considerare a tutti gli effetti una giornata della festa anche se non ci sono spettacoli in programma.

Dopo l’alba al cimitero faremo colazione assieme a piazza San Luigi e sperimenteremo il piacere di stare ad Aliano anche senza eventi spettacolari.

Magari ci sarà tempo per visitare con calma i musei del paese o di tornare nei calanchi o di parlare nel pomeriggio delle azioni a venire.

Una festa così bella non può avere un finale precipitoso. Useremo la giornata del 25 per salutarci con lentezza.

LABORATORI

Pino Gala e Tiziana Minati

La poesia corale dei corpi che danzano

Laboratorio di danze tradizionali in cerchio del Sud

(Per iscriversi: +39 3475000000)

Caterina Pontrandolfo

Canto in luogo

Laboratorio di canto della tradizione orale

Tiziana D’Ascenzo

Il corpo po(i)etico

Laboratorio di danza sperimentale e ricerca gestuale

(Per iscriversi: +39 3387849738)

AZIONI PAESOLOGICHE

Ivan Fantini

Prendete quel che volete, mettete quel che potete

Claudia Fabris

I menù della Cameriera di Poesia

Paolo Covino

Fotografa il sacro e mettilo da parte

Death café

a cura di Giuseppe Conoci e Carlotta Bettanini

Nicola Colicchio

I paesi devono imparare a guardarsi bene

Emar Orante

Ambambaliscjme

Antonio Uajre Lomurno

Il cinema ci viene a salvare

Grazia Coppola

Per saperne di più sulla Casa della Paesologia

Nicola Freda

Lezioni di geografia

Pietro Micucci

La clinica dei paesi

Giuseppe Savino

Cosa facciamo nei campi

Maria Panza e Angelica Perelli

È interessante parlare con gli sconosciuti

Casa della Paesologia

Ospite d’onore a casa sua

Alianesi e forestieri si raccontano

Angela Strippoli

Angeli

Adele Caputo

Farsi Isola

Le poesie di Rocco Scotellaro lette per le strade di Aliano,

a cura della Casa della paesologia

Letture di Carlo Levi

a cura della Casa della paesologia

ARTE NEI LUOGHI

Andreas Zampella e Luca Mauceri

Proiezioni sparse

Franco Arminio

Presenze, esercizi di paesologia

Mostra fotografica di Franco Arminio

Antonio Munno

Ora come altrove

Patrizia Ferrara

La Lucania e le sue radici

Rocchina Lepore

Luoghi del cuore

Scatto Lucano e MUV Matera: Claudio Bernardi, Enza Doria, Nicola Laricchia, Mario Bruno Liccese, Antonio Lionetti

Mostra fotografica sui Vecchi Frantoi Lucani

Alianello Futurantico

Pitture presenti

QUANDO UNO STA BENE SI SENTE MEGLIO

Scuola di Yoga Rivello

Giuseppe Miccoli -Yogarmonia

‘Con-tatto’ massaggi per eroi stanchi

Paolo De Toni

Massaggi intuitivi

Chiara Fontò

L’abbraccio come stazione di rifornimento

Michele Ciasullo

Narrazioni per guarire

PRESENZE

Antonio Marras

Devi saper lasciar la tavola quando all’amor non servi più

Melina Mulas

Fotografare poco

I Locantori

Musica ambulante

Filippo Tucci

Parlare con gli sconosciuti tra le cinque e le sette del mattino

Marcella Serli

Consigli a chi vuole fare teatro

Pedro Martinez

Lettere d’amore per abbellire il mondo

Alfred

Rovi, canti e pertusi

Eleonora Preziosi “Pretzel”

Segni di paesaggio

Livio e Manfredi

Domenico Ciruzzi

Per Carlo Spagna

Peppone Calabrese

Sara Grillo

Raduno di tamburi e jam session tribal

The Fottutissimi

Meglio le tasche vuote che la testa vuota

Andrea Adinolfi

Dios

Filippo Tucci

Parlare con gli sconosciuti tra le cinque e le sette del mattino

VI LEGGIAMO UNA POESIA DI ALTRI

Guido Celli, Franco Arminio, Rocco Papaleo, Giuseppe Semeraro, Marcela Serli, Claudia Fabris, Andrea Di Consoli, Serena Gatti e altri che vorranno aggiungersi. Le poesie saranno lette in vari luoghi e in vari momenti della giornata.

Visite guidate di Aliano durante la Festa della paesologia:

L & C Aliano

Garambone Giuseppe

Tel. 3397943496

Info accoglienza e campeggio:

333 217 4430

(disponibile dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00)