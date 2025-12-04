“ALI BLU” DI MARIA TERESA SANTANGELO, PRESENTATO AL POLO BIBLIOTECARIO

Si è tenuta, promossa dall’ Associazione Civis, presso il Polo Bibliotecario di Potenza la presentazione del libro Ali Blu, edito da Planet Book, di Maria Teresa Santangelo, al suo debutto nella narrativa. Maria Teresa è una creativa a tutto tondo: autrice, illustratrice, con esperienza nel design e nella fotografia. Con questo testo, che rappresenta un viaggio profondo e delicato alla scoperta di sé, offre uno sguardo sensibile e autentico, capace di unire immaginazione, introspezione e una scrittura raffinata.

Ali Blu è un racconto intenso e delicato che conduce il lettore in un viaggio nell’intimità dell’anima, esplorando ricordi, fragilità, paure mai superate e la forza del bambino interiore che abita in ciascuno di noi. Attraverso lo sguardo della protagonista, Sofia, il romanzo invita a un percorso profondo di accettazione di sé, dove l’imperfezione si trasforma in bellezza e il caos diventa luogo di libertà. Un’opera capace di toccare il cuore e di ricordarci che il segreto per volare è ritrovare e abbracciare le proprie ali blu.

Il libro è una carezza, un racconto che affronta temi sensibili come il disagio infantile e psicologico con leggerezza, delicatezza e profonda umanità.

Un’opera breve ma intensa, che invita a guardarsi dentro e a ritrovare quella parte autentica di sé capace di trasformare il dolore e il disagio in consapevolezza e rinascita.

Il testo “offre un viaggio attraverso la complessità dell’animo umano, un percorso che porta a riflettere su ciò che significa davvero vivere, amare e accettare l’imperfezione che ci rende unici. Un condominio magico dove le stelle brillano un po’ più forte e dove, ogni storia, anche la più piccola, ha il potere di cambiare tutto”.

Ali Blu ci invita a fermarci, ad ascoltare e ad ascoltarci. A volte basta una storia per ritrovare uno slancio, un’“ala blu”, capace di portarci un po’ più lontano.

Presenti all’incontro, insieme all’autrice, l’assessora alla programmazione del Comune di Potenza, Loredana Costanza, il padrone di casa Luigi Catalani, il consigliere comunale Attilio Giuliani, la psicologa Sonia Salvia, la Presidente dell’associazione Civis Rosa Uccelli. Ha dialogato con l’autrice Nino Tortorella mentre le letture sono state affidate a Vito Oliveto.