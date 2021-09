…E perchè no. Sarebbe la seconda dedicata a una amicizia ventennale tra Alfio Antico e l’Onyx, Matera e Lentini. Il solco è tracciato: Folk, folktronica, canzone popolare e potremmo continuare con etichette, toponimi, che con il siciliano da Lentini Alfio Antico sa tanto di ritmi mediterranei, fedeli a strumenti tradizionali come tamburello, tammorra e via percuotendo. Del resto, in 40 anni di carriera, ha avuto modo di collaborare con musicisti di fama italiani e stranieri portando in giro spettacoli tutti da sentire e seguire e a incidere lavori, che sono diventati una pietra miliare della sua storia. Come ” Anima ‘ngignusa” incisa per l’etichetta Onyx, dell’Onyx Jazz club, che ha invitato Alfio Antico in altre occasioni e del Gezziamoci. E lo ha fatto anche quest’anno, per giovedì 9 settembre, con un concerto presso l’Abbazia di San Michele di Montescaglioso (Matera). Sarà l’occasione per sentire vibrare intenso un tamburo dai suoni senza tempo o alcuni dei brani di quell’anima ingegnosa dal titolo preveggente: viaggio,Viaggio, Occhi Di Ciumi, Frasturnatu/Pensa E Ripenza, Barulè, Lettera D’ Amuri, Tarallesa-Fava, Re Bufè, Ventu E Caristia (Sassi/Ventu/Caristia), Desiderio Essere Nata e Anima ‘Ngignusa. Gigi ” Gigjazz” Esposito , presidente dell’Onyx jazz club, pronto ad accompagnare suoni e movenze di un cd inciso nell’anno giubilare del 2000.



Gezziamoci, Alfio Antico Quartetto – Anima ‘Ngignusa in concerto a Montescaglioso

A 21 anni di distanza dal CD Onyx di Alfio Antico dal titolo “Anima ‘Ngignusa”, lo storico quartetto di Alfio torna in concerto nella cornice della 34^ edizione di “Gezziamoci, Qui Basilicata, la cultura non si ferma!”.



Il concerto è in programma per giovedì 9 settembre, alle ore 20.30, presso la splendida location dell’Abbazia San Michele Arcangelo di Montescaglioso.

Giunto ormai a una piena maturità artistica, Alfio Antico si esibisce con un proprio quartetto, composta da Raffaele Brancati – sassofoni, flauti e clarinetti, da Amedeo Ronga – contrabbasso e da Paolo Sorge – chitarre.

Questo ensemble, attivo dal 1999, ha già realizzato un CD (Anima ‘Ngignusa – cd onyx 008, distribuito da IRD, Milano), e una lunga serie di concerti, partecipando, tra l’altro, alla produzione televisiva Amalfi, notte sul mare ( in diretta su Raiuno il 22 agosto 2000 per la regia di Vittoria Cappelli), alla rassegna radiofonica Italia Mia (in diretta dagli studi di ORF 1, Vienna, il 24 settembre 2000) e al Premio Tenco (SanRemo, 26 – 28 ottobre 2000), ricevendo dalla giuria due premi (secondo posto per la categoria “Opera Prima”, terzo posto per “Migliore album dialettale”).

Le prevendite online disponibili per tutti i concerti sono sul portale Eventbrite.it oppure a Matera presso Cartolibreria Montemurro e Libreria Mondadori.

Onyx specifica che, in accordo con le nuove normative in vigore in tutta Italia, è garantito l’accesso agli eventi del GEZZIAMOCI solamente a chi sia in possesso del Green Pass da verificare con l’apposita applicazione VerificaC19.

