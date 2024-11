Alessandro Pompeo rock incanta The Voice Kids

Come non farsi conquistare dalla forza comunicativa e da tanta voglia di cantare, ballare, tirare calci al pallone di un ragazzino come Alessandro Pompeo da Montescaglioso ( Matera) che vive nell’atmosfera delle sette notte da sempre? E la partecipazione a The Voice Kid, condotto dalla simpatica e brava Antonella Clerici, nella puntata di venerdì 15 gennaio su RaiUno, ha tenuto incollati (tutto vero) i concittadini per quanto ha fatto vedere nella registrazione in paese, nell’Abbazia di San Michele Arcangelo, tirando calci al pallone e disegnando i volti dei giurati ( Clementino, Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè) finchè non è andato sul palco. E lì ha dimostrato quanto sa fare ( a The Voice per divertimento…) ballando e cantando ” Rock n’roll robot, un successo rivoluzionario di Roberto Camerini di 40 anni fa. Applausi e con i genitori, il fratellino, il nonno contenti per una esibizione travolgente…A girarsi Arisa, corregionale da Pignola ( Potenza) e il vulcanico Clementino arcicontento per la scelta fatta di Alessandro di entrare a fare parte della sua squadra.



Per Alessandro, che aveva esordito davanti a un microfono a 6 anni, nella 63^ edizione dello Zecchino d’oro con la canzone ”il Serpente balbuziente” la conferma che sogni e passioni vanno a braccetto. Da Montescaglioso e da tutta la Basilicata l’augurio di vincere The Voice e un domani, chissà, di approdare a Sanremo. E del resto Montescaglioso è città della musica. Al sindaco Vincenzo Zito l’invito a provvedere con un logo e a installare i cartelli lungo le strade che conducono a Montescaglioso.