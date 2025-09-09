Albertino con la squadra di radio deejay a Matera il 26 settembre

Prima la ”piccola news” su Open Matera che ci ha incuriosito e poi la conferma.L’annuncio lo ha dato il popolare deejay Albertino nella trasmissione dell’8 settembre Albertino everyday su radio M2O0https://www.m2o.it/puntate/, che i fans affiatati non dovrebbero mai perdere. E al minuto 1.07.42 della trasmissione, dedicata alle vacanze e a tante battute e conciliaboli, insieme a buona musica, ecco arrivare l’annuncio: ”…Ragazzi c’è una nuova data il 26 settembre…E’ un posto bellissimo. Indovinate un po’?” E qui i colleghi si sono sbizzarriti indicando via via Lecce, Borgo Egnatia, Bari, Barletta…accompagnati da un ”quasi” fino all’annuncio di Matera. Con un invito a non far venire (potrebbe essere un ospite) Jovanotti che ha le tasche pieni di Sassi. Con la ”S” maiuscola per quanto ci rigurda. Sul dove è facile, in attesa di conferme. Al 99 per cento è la Cava del Sole, il luogo che l’Amministrazione comunale intende utilizzare con grandi eventi a cominciare proprio dal mese di settembre come annunciato a fine luglio https://giornalemio.it/cronaca/sindaco-e-tecnici-al-lavoro-a-settembre-riapre-la-cava-del-sole/. Naturalmente attendiamo l’ufficialità e, comunque, fans già in movimento per un concerto con i deejay che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica dance come Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso E altri. E per Matera è un buon ”ricominciare” con una nuova fase di gestione( attraverso un bando) della Cava del Sole.