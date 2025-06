Albano e Schettini ad Altamura per l’Oscar del Libro

Se avete bisogno di una cura ricostituente di simpatia, cultura e note di spensieratezza non avete che da incontrare una sera dopo l’altra ad Altamura, all’aperto, in piazza Matteotti, il cantante scrittore Albano Carrisi(24 giugno) e il professore, blogger e altro ancora Vincenzo Schettini (25 giugno), noto per il fenomeno social ”La fisica che ci piace”. L’iniziativa rientra nella rassegna ”L’Oscar del Libro”, promossa da Manila Gorio, che fa tappa nella città federiciana. Una festa di piazza. Tutti invitati.

Comunicato – “L’Oscar del Libro” fa tappa ad Altamura

Altamura accoglie la terza edizione de “L’Oscar del Libro”, prestigiosa rassegna culturale ideata e promossa da Manila Gorio. Un format itinerante che porta la cultura al centro della vita delle città pugliesi, valorizzando la lettura, il confronto diretto tra autori e lettori e la bellezza del territorio.

I giorni 24 e 25 giugno, ad Altamura, si terrà presso piazza Matteotti. L’ingresso alle due serate è libero e gratuito.

Il giorno 24 giugno, alle ore 20:30, nella splendida cornice altamurana arriverà Albano Carrisi, icona intramontabile di musica, che presenterà la sua ultima opera autobiografica “Il sole dentro”. Condurrà la serata la direttrice artistica Manila Gorio e il giornalista Giuseppe Brindisi.

Il giorno 25 giugno, alla stessa ora, ci sarà il professore più seguito d’Italia Vincenzo Schettini, conosciuto grazie al fenomeno social “La Fisica che ci piace”. Condurrà la serata il giornalista Attilio Romita insieme a Manila Gorio.

Albano e Schettini saranno premiati per le loro opere, nelle due date individuate per la cornice altamurana.

“Avremo ad Altamura illustri ospiti – commentano il Sindaco Petronella e l’Assessore alla cultura Miglionico – che saranno motivo di attenta riflessione alla musica, alla cultura, ai più giovani, ma anche al mondo della lettura e dei libri. “L’Oscar del Libro” è una rassegna che è stata ospitata in altri Comuni, riscuotendo grande successo, essendo capace di attrarre un pubblico eterogeneo e appassionato. Siamo certi di regalare al pubblico, che vi potrà assistere gratuitamente, due serate di emozioni e di spensieratezza, con l’aria estiva”.

“Non è solo una rassegna, – ha aggiunto la direttrice artistica – è una festa del sapere, un’occasione concreta per premiare le eccellenze del panorama italiano e avvicinare la comunità al mondo del libro attraverso emozioni, parole, musica e riflessioni profonde”.

La locandina è allegata.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco